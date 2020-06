Papa Francisco nombra obispo a sacerdote de San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas, Chis. El Papa Francisco nombró obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas al sacerdote Luis Manuel López Alfaro, que actualmente se desempeña como vicario general.

La designación fue dada a conocer en rueda de prensa la mañana de este sábado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, quien dijo que la ordenación episcopal de López Alfaro está programada para el 28 de agosto próximo en esta ciudad.

El nuevo obispo, de 56 años de edad, incardinado a la arquidiócesis de Toluca, llegó “prestado” a la diócesis de San Cristóbal en junio de 2004 y ha sido párroco en Teopisca y Comitán, además de vicario de pastoral y vicario general.

“A 16 años de haber llegado conoce bastante la diócesis que yo apenas voy empezando a conocer”, señaló, luego de recordar que él tomó posesión hace dos años y medio.

“Su nombramiento es una alegría dentro del sufrimiento de la cuarentena por la pandemia”, aseveró, al tiempo de señalar que López Alfaro es estimado, cercano, de un trato accesible, sencillo y al mismo tiempo preciso”.

Será en realidad un auténtico auxilio para toda la diócesis, que tiene 36 mil kilómetros cuadrados, remarcó Aguilar Martínez, quien comentó que el obispo auxiliar continuará como vicario general.

López Alfaro, por su parte manifestó que dos de los principales temas para la diócesis son la justicia y el cuidado de la madre tierra. “El tema de la justicia es muy complicado por todo lo que se vive. En la asamblea diocesana optamos por el cuidado y ecológico que nos falta mucho caminar en ese sentido, cómo cuidar la casa común. Esas dos líneas son un llamado fuerte: la justicia y la madre tierra”.

Otro de los problemas, agregó “es que muchos de los servidores de la diócesis son mayores, están cansados y cada vez son menos”.

Expresó que se identifica mucho con el evangelio. “Cuando llegué aquí con otro sacerdote de Toluca, él me preguntaba qué me agradaba de esta diócesis y le decía que tiene más sabor del evangélico, su estilo, su libertad, su cercanía con los pobres. Llegué con los ojos cerrados. Es la verdad. Me costó mucho descubrir y aprender la diócesis”.

Afirmó que su primera fue la de Chiltepec, estado de México, de donde es originario el ahora obispo emérito de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel.

El anterior obispo auxiliar de San Cristóbal fue Enrique Díaz Díaz, quien ahora es obispo de Irapuato, Guanajuato. Antes estuvo como coadjutor, Raúl Vera López, hoy titular de la diócesis de Saltillo, Coahuila.