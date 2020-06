Negocios no esenciales operarán al 25% desde el lunes en Yucatán

Mérdida, Yuc. La primera ola de reactivación económica en Yucatán dará inicio este lunes 8 de junio, con la reapertura de diversos giros previamente registrados en la plataforma facilitada por el gobierno estatal, así lo informó el mandatario Mauricio Vila Dosal; y advirtió que, de no cumplirse los lineamientos estipulados por su administración, los negocios se volverían a cerrar.

Esta tarde la Secretaría de Salud de Yucatán dio a conocer los indicadores del semáforo con el que se monitorea la evolución de la pandemia del 2019; y estos arrojaron que la entidad se encuentra en color naranja.

Vila Dosal aclaró que la lectura no coincidió con la expuesta esta tarde por el gobierno federal, pues consideró que la información de la federación no está actualizada y no toma en cuenta los esfuerzos adicionales que su gestión realizó para ampliar la capacidad hospitalaria, como la habilitación del Siglo XXI y la extensión del Hospital de Valladolid.

En ese sentido, en el comunicado, el gobernador del estado informó que las cifras emitidas por el gobierno federal no serán tomadas en cuenta; sino que serán expertos yucatecos quienes decidan el semáforo del estado, por lo que anunció el inicio de la ola uno de reactivación económica.

En esta etapa, además de los negocios esenciales, podrá operar la industria de manufactura; servicios inmobiliarios; ventas al por mayor; despachos de profesionistas; hoteles parcialmente abiertos; y restaurantes bajo reservación al 25 por ciento de su capacidad.

Asimismo, podrán laborar los comercios con venta al por menor mediante ventanilla para los que tengan menos de 150 metros cuadrados; y los que tengan más solo podrán permitir el acceso de un cliente por cada cinco metros cuadrados.

También podrán regresar a sus actividades estéticas y clínicas de salud con previa cita y operando al 25 por ciento de su capacidad.

Para que estos giros puedan reiniciar sus actividades deberán haber cumplido su registro en la página de internet proporcionada por el gobierno, en donde descargarán protocolos sanitarios para seguridad de sus trabajadores y clientes.

“Quienes no se registren no podrán abrir el lunes”, advirtió.

El titular del ejecutivo estatal aseguró que los establecimientos que operen serán supervisados y vigilados para verificar que se cumplan las estrictas medidas de seguridad e higiene, de otro modo, se harán acreedores a las multas estipuladas por la ley y su clausura.

Finalmente exhortó a los yucatecos a tomar esta primera ola de reactivación económica con responsabilidad; y aclaró que dar este primer paso no debe significar que se relajen las medidas de higiene y prevención, ya que esto puede derivar en mayor número de contagios de Covid-19.