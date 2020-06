Alcalde de Salina Cruz da positivo a coronavirus

Juchitán, Oax. A través de redes sociales, el alcalde de Salina Cruz Oaxaca, Juan Carlos Atecas Altamirano, informó que dio positivo al Covid-19, después de practicarse el pasado viernes la prueba del SARS-CoV-2.

En una misiva dijo: “Cumpliendo con mi deber de funcionario público, quiero informarles que me he realizado la prueba de Covid-19 y me han notificado que el resultado ha sido positivo, por lo que continuaré con mis funciones desde mi domicilio para cumplir con el aislamiento requerido por las autoridades de salud”.

Añadió que solicitó a sus colaboradores más cercanos que también se realicen la prueba por su seguridad y la de sus familiares.

“Hago de su conocimiento que mi salud hasta el momento es estable”, recalcó el munícipe.

El puerto de Salina Cruz, de acuerdo al reporte epidemiológico de las autoridades de salud de Oaxaca, suma 38 casos de coronavirus, de los cuales 27 están recuperados, cinco activos y seis defunciones.