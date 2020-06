Trabajadores de antros de Monterrey exigen reapertura

Integrantes del Sindicato de la Industria del Entretenimiento en Nuevo León marcharon este martes por el centro de Monterrey para exigir al gobierno del estado la reactivación de sus giros, los cuales se encuentran cerrados desde hace casi dos meses y medio para evitar el contagio masivo de coronavirus.

Al grito de ¡queremos trabajar! , decenas de empleados caminaron de la alameda Mariano Escobedo al palacio de gobierno estatal. Con un metro de separación, los manifestantes ocuparon la Explanada de los Héroes mientras una comisión era recibida por funcionarios estatales.

Félix Coronado, dirigente del gremio, explicó: El gobierno del estado tiene que voltear a ver a este sector , formado por casinos, table dances, bares y cantinas, y tomar una decisión en favor de estos trabajadores, de los cuales dependen más de 100 mil familias, explicó.

Un representante del gobierno recibió a un grupo de los manifestantes, al que pidió terminar la protesta y le prometió que la tarde de este miércoles sería atendido por Manuel González, secretario general de Gobierno, a fin de buscar alternativas.

Coronado dijo que explicarán al funcionario la urgencia de reactivar el sector. Son más de 100 mil familias y 3 mil establecimientos afectados por la suspensión ocasionada por el coronavirus, detalló.

No tenemos para comer ni pagar renta; sin trabajo no hay ingreso y tenemos 90 días así , aseguró un mesero que dijo llamarse Kevin Alejandro. Detalló que se inscribió a los programas de apoyo del gobierno estatal; sin embargo, no le llegó la tarjeta que le habían prometido y menos las despensas.