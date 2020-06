En Chiapas, reos en huelga de hambre piden resultados de pruebas Covid

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Tres reos que desde el 21 de mayo están en huelga de hambre en los penales de San Cristóbal y Comitán para exigir su liberación, pidieron a las autoridades de salud que les den los resultados de las pruebas de Covid-19 que les realizaron en días pasados.

“Denunciamos que no nos han dado los resultados de las pruebas que nos hicieron de Covid-19; nos los han negado. Esta es una violación a nuestros derechos”, afirmaron en un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Los presos manifestaron su preocupación porque autoridades de salud confirmaron en días pasados un brote de Covid-19 en el penal número 5, que se ubica en el municipio de San Cristóbal.

Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Adrián Gómez Jiménez presos en el reclusorio de San Cristóbal, aseguraron que después de 12 días de ayuno total (sólo están consumiendo miel) “nos encontramos con dolor de cabeza y estómago y mareos”.

Abundaron: “También hacemos hincapié en que no nos están dando medicina o pastillas; no hay atención médica. Enfatizamos que hemos tenido diarrea, pero no nos dieron pastillas ni suero para evitar la deshidratación. Más bien nosotros nos curamos con plantas medicinales”.

Expresaron que las autoridades penitenciarias les han “quitado nuestro sanitario que estaba en el área médica; es cierto que nos han proporcionado en el área de encamados, pero lo cierran a partir de las 22:00 horas y esa es la última vez que podemos hacer nuestras necesidades; a partir de las 22:00 horas ya no tenemos sanitario. Para cualquier enfermedad o diarrea no tenemos a donde acudir. Por eso denunciamos estos actos de negligencia, porque la enfermedad nos acecha día a día, pues vemos que no hay medidas de prevención de Covid-19”.

Concluyeron: “A través de este comunicado le exigimos a la institución competente la entrega de los resultados de nuestros estudios de Covid-19” y que les proporcionen un sanitario, ya que no cuentan con ese servicio por las noches.