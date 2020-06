“Juchitclown” concientiza sobre Covid-19 en Oaxaca

Juchitán, Oax. Sí no usas cubrebocas, tampoco gel antibacterial y no te quedas en tu casa entonces “Qué no te cargue el payaso”, con esta frase, un grupo de payasos agrupados como “Juchitclown”, salieron a las calles de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, para concientizar sobre la pandemia del Covid-19.

Vestidos con sus atuendos multicolores, los payasos, entre mujeres y hombres, además de animadores y pinta-caritas, obsequiaron cubrebocas y repartieron gel antibacterial a las personas que circulaban por el centro de la ciudad.

Mientras dotaban de los suministros de higiene a transeúntes y choferes, insistían en la frase “Qué no te cargue el payaso” y explicaban que es importante la prevención y no bajar la guardia, porque los contagios siguen a la alza en el estado de Oaxaca, con mil 512 casos confirmados y 164 defunciones.

Cuando se encontraban a las personas sin cubrebocas, de inmediato algunos de ellos se les acercaban y les obsequiaban uno así como una porción de gel, reiterándoles lo importante del cuidado de la salud en estos días.

Los “Juchitclown” explicaron que esta idea surgió al observar que la ciudadanía aligeró las medidas preventivas, lo cual podría significar un repunte de casos.

Además agregaron que es importante la prevención, porque no existen suficientes unidades de salud para atender a los pacientes que presenten síntomas de Covid-19, en la entidad por lo que entonces es mejor quedarse en casa.

“Pulgarcito”, uno de los participantes, y organizadores, reconoció a la payasita “Chispita”, quién hizo la propuesta tras visitar el centro de la ciudad y ver, con sorpresa, el relajamiento en las medidas de prevención de la población.

Agregó que es necesario que los juchitecos sigan cuidándose, para que no les “cargue el payaso”, frase coloquial que se usa sobre la muerte.

Aseveró que “con esta actividad intentan que la ciudadanía haga conciencia respecto de que el coronavirus es una enfermedad seria y que mata a las personas, por eso es importante quedarse en casa, para evitar contagios.

“Decidimos unirnos y salir a la calle porque vemos que la gente sigue sin entender y sin cuidarse; mucha gente dice que es un invento, que no existe, pero lamentablemente en nuestro Istmo de Tehuantepec, 18 personas han fallecido y ya no queremos más muertes”.

Por su parte, María Martínez, ciudadana de Juchitán felicitó a los payasos por su iniciativa y destacó que espera que las personas comprendan el mensaje y se protejan, "porque no es justo que unos sí lo hagan y otros salgan a la calle y anden como si nada ocurriera en medio de una emergencia sanitaria".

Los payasos caminaron por todo el centro de la ciudad, incluyendo espacios públicos como el mercado 5 de septiembre, el parque central, así como los bancos y aunque parecían extraños, la ciudadanía les felicitó y aceptó las mascarillas y el gel antibacterial.