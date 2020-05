Anuncian negocios que podrán abrir este lunes en Nayarit

Los negocios que podrán reanudar sus actividades a partir del lunes pero con un 30 por ciento de su capacidad son: pinturas, materiales y componentes eléctricos, ropa, calzado, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, venta de bicicletas, autos, motocicletas y camiones, además de mueblerías y electrodomésticos.

De los servicios podrán funcionar al igual que los negocios, sólo con el 30 por ciento: Talleres mecánicos, de aluminio y vidrio, venta de artesanías, plomería, electricidad, enseres domésticos, jardinería, reparación y aseo de calzado, estéticas con previa cita, restaurantes y espacios de ejercicio al aire libre.

Y los que tendrán que esperar por tiempo indefinido son: hoteles y moteles, gimnasios, spas, centros recreativos, playas, bares, cantinas, antros, salones de eventos, casinos, escuelas, ceremonias religiosas, balnearios, cines, teatros, actividades burocráticas no esenciales, bibliotecas, parques y cualquier otra actividad que concentre a más de 30% en un solo lugar

Todos los que reinicien sus actividades a partir del lunes, deberán certificarse en la página del gobierno de Nayarit para estar sujetos a una valoración cada 8 días, Echevarría puntualizó que, “debemos tener una claridad, la posibilidad de seguir avanzando en una reactivación dependerá de que logremos descender la tasa recontagios, de otro modo las autoridades de salud del país nos llamarán a retomar las medidas de mayor aislamiento obligatorio”.

Añadió que el gobierno del estado ha hecho un gran esfuerzo por mantener la atención hospitalaria y por fortuna no ha colapsado, por ello, -dijo Echevarría-, se tendrán que mantener los cuidados entre la población para que el Covid-19 no se propague de forma exponencial, “actuar de manera irresponsable puede llevar a la masificación del virus, al colapso del sistema de salud y a numerosas muertes, no permitamos que nos gane el virus”.

De jueves a viernes Nayarit tuvo su peor curva de contagios con 41 positivos de SARS-Cov2, sumando un total de 569 acumulados y 230 activos, además de 284 recuperados y agregó 6 defunciones, alcanzando 55 fallecimientos, de estos, 4 se dieron en Tepic entre ellos un hombre de 37 años de edad, uno más en Jala y otro en Ixtlán del Río correspondiendo a adultos mayores.

El ejecutivo estatal mencionó que éste plan de reactivación económica fue diseñada por el gabinete de Salud y Economía y de la mano con cámaras empresariales.

Vive Nayarit peor jornada de contagios de Covid-19