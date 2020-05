Posponen diputados de NL por tercera ocasión análisis de PIN parental

Monterrey, NL. Diputados de Nuevo León pospusieron, por tercera ocasión, la discusión de las reformas a la constitución local, para implementar el llamado PIN parental, que permitiría a padres de familia decidir sobre los temas que se les enseñan a sus hijos en las escuelas.

De acuerdo con los legisladores consultados por Notimex, la inclusión de este mecanismo en la reforma a la Constitución del Estado, debería haberse dado hoy jueves; sin embargo, de última hora se pospuso para mañana y hace unos momentos los legisladores confirmaron que podría no subirse tampoco este viernes.

La votación máxima que alcanzaría la reforma en estos momentos sería el apoyo de 27 diputados; los 15 del PAN, los ocho del PRI, los dos del PT, el legislador que la propuso del Partido Encuentro Social y una diputada de Movimiento Ciudadano.

Quienes se han manifestado abiertamente en contra de esta reforma son nueve legisladores, es decir, uno de Nueva Alianza, uno del Verde Ecologista, un independiente, cuatro legisladores de Morena y dos de Movimiento Ciudadano.

Mientras que un diputado de Movimiento Ciudadano aún no fija postura y dos de Movimiento Ciudadano y tres de Morena advirtieron que se abstendrían.

En este sentido, el coordinador de la fracción legislativa del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, reconoció que no hay consenso entre los grupos legislativos para avalar la reforma, es decir, no reúnen los 28 votos que se requieren para su aprobación.

"No está tomada la decisión de subirlo, no hay consenso, no están teniendo los 28 votos por eso podría irse a un extraordinario”, adelantó.

El priista planteó la posibilidad de quitar los dos renglones que abren la puerta al PIN parental, sin embargo, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que si se quita este apartado votarían contra la reforma.

"Estamos todavía discutiendo, es un tema que se tiene que debatir y no hay acuerdo todavía entre los diferentes grupos”, aseguró el líder panista.