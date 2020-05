Provocan incendio en vivienda de enfermera en Mérida, Yucatán

Mérida, Yuc. Dos personas prendieron fuego a parte de la entrada de una casa y el auto de una enfermera de Mérida, en la colonia Linda Vista.

“Y siguen las agresiones a buenas enfermeras del Hospital Regional, afortunadamente ellas están muy bien lo material se recupera”, comentó en su cuenta de Facebook la usuario Arj Nany, hija de la enfermera quien compartió una fotografía de cómo había quedado quemada parte de la fachada de la casa y el coche.

En un vídeo filtrado de cámaras de seguridad, se puede apreciar que dos hombres encapuchados llegan en la madrugada de este 27 de mayo, hasta la entrega de la casa, ubicada en la calle 23 por 44 de Lindavista, cargando una cubeta con lo que podría ser algún líquido inflamable, al cual le prenden fuego y lo arrojan a la cochera de la casa, provocando el siniestro, para luego darse a la fuga.

La enfermera, identificada sólo como Beatriz, quien es jefa del área de Terapia Intensiva del Issste Mérida, relató que se encontraba durmiendo, cuando alrededor de la una de la mañana se percató, gracias a las cámaras de seguridad, del incendio, por lo que tuvo que salir rápidamente junto con una compañera y una menor de 7 años. “Esto fue un intento de homicidio, esto no se le hace a las enfermeras”; aseguró.

Asimismo, indicó que esto ya lo venía venir, pues desde días antes había recibido amenazas de muerte y extorsiones en su celular. “No se vale que por ser enfermeras nos estén atacando bien feo”; lamentó la mujer quien lleva trabajando más de 30 años como enfermera.

"Todos mis años de trabajo se perdieron en menos de 30 minutos”, agregó.

Confiesa que después de esto tiene mucho miedo, de que algo le pueda pasar a ella o a sus familiares más cercanos.

Ahora que el vídeo de las cámaras de seguridad se filtró, pide a la ciudadanía que ayuden a localizar a los culpables de este siniestro.

SSP informa que incendio “no fue motivado por la profesión de enfermera”.

Sin dar mayores detalles de la investigación, o si ya hay algún detenido, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que el incendio provocado hoy en un domicilio particular de la colonia Lindavista, “no fue motivado por la profesión de enfermera de la propietaria del vehículo siniestrado”.

Las investigaciones preliminares apuntan a conflictos particulares que no están relacionados con las actividades profesionales de la enfermera, precisó la dependencia en un mensaje publicado en redes sociales.

Esto causó reacciones y críticas entre los usuarios de las redes sociales, quienes indicaron que no importa cuál sea el motivo, eso es lo de menos, lo importante es que la dependencia investigue y atrape a los responsables.

“Independientemente de lo que sea, eso fue intento de homicidio y merecen ser castigados con todo el peso de la ley y no que vayan a salir con su pendejada de que salieron bajo fianza ,porque por eso lo vuelven hacer porque que saben que no reciben una sanción apropiada”, indicó un usuario.

Aquí otros comentarios:

“Porque no fue por la profesión se va a permitir eso. Es un atentado contra seres humanos, sobre todo creo que había un menor”.

“Sí, que bueno, espero que así como acaban de encontrar esa información y pasar el “chisme” pasen a dar el aviso de que ya fueron capturados, luego ni eso hacen”.

“Sea por su trabajo o por su lo que sea esas personas merecen todo el peso de la ley, es muy fácil mentir y decir no es por eso, pero nos querían quitar a una mujer que se rompe la ma.... en su trabajo salvando vidas no me interesa si la razón es su trabajo o problemas personales, interesa que no se puede permitir tales actos, estas personas son monstruos que merecen un castigo ejemplar”.