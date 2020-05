Oaxaca: Funcionaria municipal denuncia amenazas del edil y su esposa

Oaxaca, Oax. La directora del Instituto Municipal de la Mujer del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaqueline Escamilla Villanueva denunció al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Patricia Beinfield López, esto luego de la transmisión de la conferencia de la senadora de Morena, Citlalli Hernández Mora denominada "Derechos de las mujeres; derecho a decidir, por una maternidad libre y segura".

La funcionaria municipal, señaló que luego de esta conferencia transmitida vía videochat en la cuenta del IMM, Beinfield López la amenazó y es que de acuerdo con diversos colectivos feministas la presidenta del DIF Municipal se ha manifestado en diversas ocasiones como Provida.

Por ello es que este miércoles se había programado una videoconferencia titulada "Preservar la vida, la necesidad de tiempo. De los derechos y las realidades médicas en el estado de Oaxaca" y que sería dirigida por Estefania Ricci quien forma parte de la dirigencia de la Ola Celeste y la doctora Adriana Jauregui quien encabezó la interposición de un amparo en contra de la interrupción legal del embarazo en el estado de Oaxaca aprobada el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, mediante una transmisión vía Facebook live en la cuenta del instituto, Jaqueline Escamilla explicó que por problemas técnicos no se había podido realizar la conexión para efectuar esta transmisión, lo que desató el enojo del alcalde proveniente de Morena, Oswaldo García Jarquín, quien le advirtió que si no se realizaba la videoconferencia presentará su renuncia al cargo.

Esto dijo, la funcionaria es violatorio de sus derechos humanos y laborales, ya que la actividad no se realizó por cuestiones ajenas a ella y no por que ella lo haya decidido, no obstante al señalarle al presidente que no se podía llevar a cabo, este le dijo que se considerará cesada del cargo que ostenta.

Por tal motivo, responsabilizó a Oswaldo García Jarquín y a su esposa, Patricia Beinfield López de lo que le pueda ocurrir, más aún que tras la transmisión de la conferencia del viernes, ha recibido diversas amenazas en su contra.