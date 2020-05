Nominan a sacerdote tzotzil a premio internacional de derechos humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La iglesia luterana de Suecia nominó al sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, como candidato al premio internacional The Per Anger Prize, que otorga el gobierno de ese país a las iniciativas internacionales de derechos humanos y democracia.

“Esta nominación es un reconocimiento al trabajo valiente de muchos pueblos organizados en Chiapas y en todo México”, dijo Pérez Pérez, al dar a conocer la información.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), por su parte, afirmó que “la nominación a este prestigiado premio, es un reconocimiento a la incansable labor que realiza el Padre Marcelo Pérez, junto con su consejo parroquial de Simojovel y por su trabajo como coordinador de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula “en defensa de los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad de los pueblos originarios en un contexto de violencia sistemática”.

En un comunicado precisó que el The Per Anger Prize “es un premio internacional, establecido en 2004 por el gobierno sueco; lleva el nombre de Per Anger, quien comenzó el trabajo para salvar a los judíos de la persecución y la muerte durante la segunda guerra mundial en Hungría, ocupada por los nazis”.

Agregó que el jurado calificador definirá al ganador o ganadora para la edición 2020 en septiembre próximo.

Al manifestar su congratulación por la nominación, el Frayba recordó que el sacerdote, originario del municipio tzotzil de San Andrés Larráinzar, ha recibido amenazas, hostigamientos y vigilancia física constantemente por su activismo.

“Las agresiones buscan desacreditar y deslegitimar su labor en defensa y promoción de los derechos humanos frente a la violencia, corrupción e impunidad que se vive en la región sureste de nuestro país”.

Recordó que Marcelo Pérez “es beneficiario de medidas cautelares (MC-506-14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con registro dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Estado mexicano, pero los ataques contra él y su equipo pastoral no cesan, lo cual les pone en alto riesgo para su vida, seguridad e integridad”.

El párroco de Simojovel expresó que agradecimiento “a todas las mujeres y hombres que luchan construyendo paz y defendiendo la vida del pueblo”.