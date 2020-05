Heladas en Michoacán afectan cultivos de maíz en Paracho y Los Reyes

Morelia, Mich. Autoridades comunales de los municipios purépechas de Los Reyes y Paracho reportaron daños entre 50 y 70 por ciento de cultivo de maíz por las heladas que azotaron el pasado fin de semana, y la madrugada de este martes, la región. Mientras que en Chilchota, Peribán y Quiroga hay incendios forestales que no han sido atendidos por las autoridades.

El coordinador de Consejo Superior Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, informó que las autoridades comunales de San Antonio, San Benito, San Isidro y Santa Rosa, municipio de Los Reyes, reportaron tales afectaciones.

Esta zona serrana conocida como “Los Santos”, es una de las más marginadas, en donde habitan pueblos originarios, y parte de la población solo habla purépecha; hay escasez de agua, por la deforestación y padece la falta de fuentes de trabajo. Incluso, ha habido intentos por encontrar agua con la perforación de pozos, pero ha sido inútil.

Mientras, en Pomacuarán y Paracho, de este municipio, se perdieron el 50 por ciento del cultivo de maíz en esta temporada.

Guzmán comentó que las regiones Lacustre y Cañada de los Once Pueblos no ha habido problemas porque aún no han iniciado la siembra, luego de comentar que siguen sin recibir un solo bulto de fertilizante, por lo que reiteraron la demanda a los gobierno federal y estatal, pues aunque no ha habido muchos casos de Covid-19, las restricciones han afectado a todas las comunidades originarias, y de no haber apoyo, sin duda habrá hambruna.

-Incendios forestales no son atendidos-

Por otra parte, en los cerros El Cobre de la comunidad Huáncito, municipio de Chilchota; en el de La Laja, del municipio de Peribán; En El Zirate, de San Fe de la Laguna; en El Zipacho de la comunidad de Corupo, y en el cerro La Tapuana, de la población de San Antonio, municipio de Los Reyes, desde hace días hay incendios forestales.

Los habitantes de las comunidades afectadas han denunciado que la Comisión Forestal de Michoacán no ha atendido el llamado de auxilio, a pesar de que ellos se han ofrecido para participar como brigadistas.