Hay 13 trabajadores de la Salud graves por Covid-19 en Morelos

Cuernavaca, Mor. Diez médicos y tres enfermeras se encuentran “graves” en terapia intensiva por Covid-19, informó Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud de Morelos.

“Tenemos que del personal de enfermería un total de 82 se han visto afectadas, y actualmente están en aislamiento domiciliario 14; en hospitalización grave están tres, y no graves dos; recordar que las no graves están en piso y las graves en terapia intensiva; del personal médico están en aislamiento 13, hospitalizadas graves 10, hospitalizados no graves cinco.

“Recordar también que no todo el personal médico ha adquirido la infección en las unidades hospitalarias, hay personal activo, hay personal jubilado, hay personal que ya tiene muchos años de estar fuera de las instituciones y que al igual que cualquier persona puede desarrollar la infección si tiene factores de riesgo, Servicios de Salud, el IMSS y el ISSSTE han retirado a todas las personas que atienden a los pacientes, que tiene factores de riesgo, y aún así hemos tenido compañeros compañeras que han dado positivo”, aseguró el funcionario estatal.

Los casos confirmados de Covid-19 entre el personal de salud, según la dependencia sanitaria, son 189, de los cuales nueve han perdido la vida, cinco médicos, tres enfermera y otro trabajador de este sector. Los médicos afectados son 74; enfermería, 82; otros trabajadores, 29; laboratoristas, dos; un odontólogos y un estudiante de medicina.

Veinticuatro menores de edad en Morelos se han contagiado de Covid-19, y dos han fallecido por esta enfermedad, refirió César Miguel Eroza Osorio, subdirector de Salud Pública de Servicios de Salud Morelos.

Hasta el corte informativo de la tarde del martes 26 de mayo, en Morelos han sido confirmados mil 273 casos, y 257 decesos.

“Tenemos un reporte de 24 menores de edad: menores de un año, dos; de uno a cuatro años, seis; de cinco a nueve, uno; de 10 a 14 años, siete; de 15 a 19 años, ocho; 16 han requerido hospitalización, los otros han sido ambulatorios, y de los cuales también comentar, que de estos hemos tenido dos defunciones que han sido en edades de uno a tres años que tenían ciertas complicaciones de riesgo en el desarrollo”, aseguró el funcionario estatal.

Los 24 menores de edad que se han contagiado, la mitad son del sexo masculino y la otra mitad del sexo femenino.