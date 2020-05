Plan para la reactivación es puesto en marcha en Guanajuato

Guanajuato. Al presentar el Plan de Acción para la Reactivación Cuidándonos Todas y Todos, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo convocó a los guanajuatenses a unirse en favor de Guanajuato.



El Covid19 frenó nuestras ciudades, pero no detuvo el espíritu emprendedor de nuestra gente, dijo el Gobernador.



“Pronto saldremos de esta situación. No obstante, tengo que ser claro con las y los guanajuatenses. El éxito de la reactivación depende de la participación y el esfuerzo de todos. Es necesario jalar parejo, para poner a nuestro estado en el carril del desarrollo”, enfatizó. Somos un pueblo valiente que ha superado retos”, dijo el Mandatario en su mensaje que dio a la sociedad guanajuatense de manera virtual desde el Teatro Bicentenario.



“Aquí en Guanajuato siempre agarramos el toro por los cuernos. Porque no se trata de cuántos retos puedan venir, sino de la actitud y el carácter para enfrentarlos. De cada problema, saldremos más fuertes”, señaló.



Rodríguez Vallejo dijo que hasta el día de hoy, los números de contagios y decesos en Guanajuato por el COVID-19 están por debajo de la media nacional. Sin embargo, “No podemos bajar la guardia, ya que seguimos en el punto más alto de contagios. Tenemos que seguir cuidándonos todas y todos”.



Por ello, estas condiciones actuales exigen que nos reunamos a distancia. “Es el nuevo formato en el que informamos y por eso el evento no tiene público presente. Este día, presentamos el Plan de Acción Guanajuato para la reactivación de nuestro estado que servirá para encarar el presente y el futuro de Guanajuato”.



El Gobernador dijo que la crisis del COVID 19 ha cambiado la forma de relacionarnos. Está cimbrando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de todo el planeta. Pero lo que no ha cambiado es la esencia de los guanajuatenses. “Tampoco nuestra capacidad de reinventarnos”.



“Viene la etapa más difícil. Es preciso extremar precauciones en estas semanas de mayo y junio. Ante la situación, en este momento, NO es posible reanudar las actividades NO esenciales, ni de todos los centros de trabajo”, señaló.



La nueva normalidad implica que el COVID 19 será peligroso mientras no exista una vacuna. Por eso, deberemos retomar nuestras actividades, al tiempo que seguimos cuidando la salud de todas y todos. El regreso será ordenado, gradual y con responsabilidad, comentó el Mandatario.



“Quiero dirigirme a los estudiantes, a las madres y padres de familia, a los profesores y directivos escolares. Como ya saben, continuaremos con las clases a distancia y, en lo inmediato, NO regresaremos a las aulas”, añadió.



Comentó que se pondrán todas las herramientas tecnológicas y de información al servicio de nuestras niñas, niños y jóvenes en estas semanas. Los directivos y profesores se han preparado arduamente para dar este paso educativo.



A donde no llega el internet, como en la sierra, estamos entregando cuadernillos a los alumnos para que sigan estudiando, dijo.



“Esperaremos a que la Federación determine el calendario del próximo ciclo escolar. Tenemos que estar preparados para el futuro. Por eso, seguiremos trabajando para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan tabletas y herramientas tecnológicas. Una vez que los alumnos regresen a clases, se garantizará en los planteles todas las medidas sanitarias en favor de la comunidad educativa”, señaló el Gobernador.



Rodríguez Vallejo dijo que ya es posible el regreso a las actividades esenciales. Principalmente la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, que incluye a la industria automotriz.



Para el regreso a las demás actividades se hizo un semáforo estatal. Será un semáforo que se actualizará semana a semana, para que el regreso sea ordenado, gradual y con responsabilidad. En estos momentos, estamos en la curva ascendente de contagios, por eso está en rojo, explicó el Gobernador.



El semáforo estatal de reactivación económica podrá consultarse en nuestra página guanajuato.gob.mx. Además, el regreso tendrá que hacerse en las más amplias condiciones de seguridad. Esto implica que deberán extremarse las precauciones, dijo.



Rodríguez Vallejo comentó que el Sistema de Salud Estatal ha desarrollado una Guía para la Reincorporación a los Centros de Trabajo. “Ahí se indican los protocolos y el equipamiento que deben cumplir las empresas. Invitamos a todos a consultarlo y descargarlo en nuestra página web: coronavirus.guanajuato.gob.mx”



Los criterios generales son que el retorno deberá enfocarse en la seguridad y la salud de las personas. Los grupos vulnerables serán los últimos en reintegrarse a las actividades, apuntó el Gobernador.



“También es mi responsabilidad advertirles que el COVID no es la única amenaza que enfrentamos. Lamentablemente, los escenarios económicos para México apuntan hacia una severa contracción de la economía”, dijo el Gobernador.



Por ello, señaló el Mandatario, se está presentando el Plan de Acción Guanajuato, que es la respuesta, no de un gobierno, sino de todo nuestro estado frente a este desafío.



Es un plan que se elaboró con un amplio consenso social, lo cual le da fuerza y viabilidad. Es resultado de la consulta y las pláticas que he sostenido con sectores productivos, líderes, organizaciones y la sociedad en su conjunto. Es un ejercicio realista que ayudará a Guanajuato a retomar con fuerza la ruta que se había trazado, explicó.



Los detalles del Plan de Acción Guanajuato fueron explicados por Eduardo Sojo Garza-Aldape, Director del CIDE, quien resaltó que a través de esta estrategia se están sentando las bases para la recuperación sólida, sostenible e incluyente de la economía de Guanajuato.



Eduardo Sojo dijo que se pretende impulsar programas como de Empleo Temporal para activar la obra pública, Impulsar los programas de ciclovías y paraderos, e Implementar el Programa Impulso de Vivienda, además de apoyar el crecimiento del sector agroalimentario y turístico en el que se incluye a los 6 Pueblos Mágicos y las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.



Y detonar proyectos como la autopista Silao-San Miguel de Allende, acelerar la modernización de la carretera Silao-San Felipe, desarrollar el proyecto del Ferroférico en Celaya; favorecer la logística con un nuevo Puerto Seco Internodal con impacto regional.



Además de impulsar el desarrollo de un Fondo Maestro Público-Privado para participar con capital de riesgo en empresas y proyectos clave para las cadenas productivas del estado.



Así como acelerar la transición de la economía de Guanajuato hacia el consumo de energías renovables y el aprovechamiento de la revolución industrial 4.0 E invertir en infraestructura para la creación de energía renovable que permita suministrar energía eléctrica en asociaciones público-privadas. Impulsar el uso de energía sola en las viviendas de Guanajuato, explicó.



Además de modernizar la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende –Bulevar La Libertad-, y construir la modernización de la Vía Rápida Bicentenario en León; entre otras acciones, agregó Eduardo Sojo.



El Gobernador Diego Sinhue firmó la solicitud de crédito al Congreso del Estado para impulsar obras marcadas en el Plan de Acción Guanajuato.



Dijo que se impulsará la creación del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, con el propósito de mantener a nuestro estado a la vanguardia de la economía, del conocimiento 4.0 y el desarrollo tecnológico.



Se reintegrará a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato la educación superior. “Tendremos así en una sola dependencia todo el proceso educativo”.



Agregó que se creará un organismo que integre a las Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas e Institutos Tecnológicos. “El objetivo es fortalecer y hacer más eficiente nuestro sistema de educación superior. Y que la mentefactura sea el camino de los jóvenes en Guanajuato en los próximos años”, dijo.



Y unificaremos el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN) con el Instituto de la Juventud Guanajuatense. Se trata de fortalecer nuestra estrategia integral de atención a la juventud, señaló el Gobernador.



Además, comentó que la mejora regulatoria se trasladará a la Secretaría de Transparencia a la de Economía. “Se trata de apoyar integralmente a los emprendedores, facilitándoles la apertura de empresas y otorgándoles asesoría especializada”.



Rodríguez Vallejo presentó un recuento de las principales acciones que ha emprendido el Gobierno del Estado durante esta pandemia. Hasta el momento, se han implementado 295 acciones efectivas contra el COVID, para proteger la salud y la economía de los guanajuatenses.



De manera inmediata, se convocó al Comité Estatal de Seguridad en Salud, a fin de tomar las mejores decisiones en la actual situación. Desde entonces se encuentra en sesión permanente, comentó el Mandatario.



El Gobernador reconoció al personal de médico que ha estado en la primera línea de batalla. “Ustedes son los verdaderos héroes y heroínas!. Mi solidaridad y reconocimiento pleno. Su lucha diaria es por salvar vidas. Con su determinación muestran el empuje y la entrega que tiene nuestra gente cuando los desafíos tocan a la puerta. ¡De todo corazón, muchísimas gracias!”.



“A las familias les decimos: ¡Estén seguras que retomaremos nuestras vidas! Pero eso sí, con más precauciones, con más atención a la higiene y a la salud. También les decimos que cuidaremos su ingreso, su patrimonio y la educación de sus hijos”, dijo.



Rodríguez Vallejo hizo un llamado a los trabajadores guanajuatenses: “¡Defenderemos sus empleos! Queremos que sigan llevando el alimento a la mesa de su hogar. A las y los emprendedores también les decimos: ¡Protegeremos las fuentes laborales que han creado con visión y esfuerzo! Ustedes respaldan a Guanajuato y por eso Guanajuato seguirá creyendo en ustedes”.



El Mandatario agradeció a los inversionistas que han creído en Guanajuato para desarrollar sus inversiones. Y reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las y los alcaldes. “Cuenten con el Gobierno del Estado para apoyar el desarrollo municipal y que unidos reactivemos Guanajuato”.