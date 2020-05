Ante incremento de Covid-19 en Texas, Tamaulipas refuerza frontera

Ciudad Victoria. Luego que el estado de Texas, Estados Unidos, reporto 55 mil 300 casos positivos de Convid-19, la Secretaria de Salud de Tamaulipas aplicó un operativo en la frontera para evitar que en el estado se incrementen los contagios que ya son mil 509 positivos en esta entidad, con 92 defunciones, 809 activos y 609 pacientes recuperados. En Matamoros se han identificado 357 contagios.

La dependencia informó que los operativos se activarán desde mañana en los cruces internacionales de los municipios de Reynosa y Río Bravo, donde serán checados los viajeros procedentes de Texas en territorio mexicano. El mismo operativo se aplica desde el fin de semana anterior en los cruces internacionales de la Ciudad de Matamoros.

Gloria Molina Gamboa, titular del servicio de salud en Tamaulipas, explicó que se verificará que no viajen personas enfermas de coronavirus, que porten cubrebocas, que no haya más de dos personas por vehículo, que se cumpla la disposición estatal del doble hoy no circula, que no vayan niños, ni adultos mayores y que el motivo de salida de su hogar sea por una actividad esencial.

"El gobierno del estado aplicará su capacidad de respuesta para hacer frente a la contingencia sanitaria y limitar daños a la salud de la población", dijo.

Se busca proteger a las familias tamaulipecas, así como disminuir el número de contagios y defunciones por Covid-19, comentó.

Las acciones serán vigiladas en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y los ayuntamientos fronterizos.