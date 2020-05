Proponen a gobernador de Aguacalientes endeudarse para mitigar crisis

Aguascalientes, Ags. El gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, reveló que el gobierno federal les propuso a los ejecutivos estatales endeudarse para los próximos 15 años, y que la propuesta para esta entidad sería del orden de los 800 millones de pesos, con el fin de mitigar el impacto económico producido por la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa el gobernante señaló que "¿Cuál es la propuesta de ellos? que ese fondo que ya no va a poder cubrir la caída de participaciones de éste y el próximo año, según el estimado de ellos, pidamos un crédito. Ellos dicen 'vamos a recuperar la lana que le falta al fondo para sustituirte las participaciones que no te van a llegar y así no te veas afectado en tu presupuesto original' (...) les damos ese crédito, pedimos el crédito y lo vamos a pagar entre estados y la federación y así pedimos el crédito a 15 años", dijo.

Orozco Sandoval agregó que este empréstito sería pagado en partes iguales por la federación y el estado, empero, se dijo desconfiado por la forma en la que el gobierno federal planea realizar dicho pago con ayuda del Fondo Mexicano del Petróleo.

"La parte que te toca a ti (Estados) te la voy a estar descontando de las participaciones durante los quince años, y la parte que me toca a mí (Federación) la voy a estar pagando del fondo del petróleo, bueno, la parte de nosotros está segura porque la van a ir rebajando, la parte del petróleo de ellos pues, como manejan las finanzas no sé de dónde lo van a pagar, el petróleo lo presupuestaron en 43 dólares, (pero) nunca va a llegar a 43".

Posteriormente anotó que "como ya no hay tanta transparencia en los fondos, no sé si ese fondo va a tener para pagar durante los próximos 15 años la parte que les toca, o al rato, al final van a pedir para que nosotros podamos pagar el 100 por ciento".

Más adelante, manifestó que en el caso de Aguascalientes, Orozco estimó que se tendrá un recorte de casi 547 millones de pesos, de los cuales cerca de 200 millones corresponden a los municipios, y no descartó el hecho de que el recorte pudiera ser mayor.

Al concluir, el mandatario estatal mencionó que hasta el momento sus homólogos siguen en este debate con la federación, en virtud de que el golpe económico aún no ha sido cuantificado, en cada entidad.