Investigan en BC a 400 empresas por saqueo y polución de agua

El mandatario señaló que esto apenas es la punta del iceberg y que “las (empresas) que no corrijan sus malas acciones van a pasar no sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque el robo de agua está penado, es robo a la nación, huachicoleo del agua perfeccionado por años”.

La lista incluye el Hipódromo Caliente del ex alcalde priísta Jorge Hank Rhon (2004-2007), con más de 3 millones de pesos; a la agencia Automotriz del Valle, del ex gobernador panista Eugenio Elorduy Walther (2001-2007), con 437 mil pesos, negocios y dos propiedades del ex gobernador panista Francisco Vega (20013-209), por 2 millones de pesos, así como a Cosmopolitan City Center, de David Saúl, ex priísta y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tijuana en 2019, con un pasivo de 5 millones de pesos, así como propiedades de diversos empresarios, entre ellos Rafael Carrillo Barrón con una deuda de 38 millones de pesos.

Encontramos que no se están pagando derechos de agua. Muchas empresas decían tener sus pagos al corriente, pero esto no es lo mismo que estar pagando lo correcto , e incluso gozaban de descuentos de 12 por ciento por pagar sus consumos anuales con el promedio de consumo estimado.

En la transmisión vía Facebook, el representante de la empresa auditora externa Fisamex, Manuel García, detalló que en el Parque Industrial Finsa, donde hay varias maquiladoras, se detectó una toma clandestina conectada desde el interior de una iglesia (a la cual se solicitó permiso para romper el piso) para descargar las aguas residuales. En este caso se investigó porque se están realizando construcciones desarrollando 30 mil metros de construcción sin haber cubierto los derechos de saneamiento.