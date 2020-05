Congreso de NL legaliza ley antiaborto en la entidad

Monterrey, NL. Con 30 votos a favor y 10 en contra, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de educación estatal para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, llamada “ley antiaborto”.

La modificación fue impulsada por el legislador sin partido Juan Carlos Leal y aprobada por el Congreso, pese a que existe una controversia ante la Comisión estatal de derechos humanos.

“Lo que estábamos solicitando solamente es ampliar el rango para la inclusión. La (propuesta) de nosotros estaba todavía un poquito más enfocada a personas con síndrome de Down para darles inclusión, ahorita lo que se reformó es una inclusión”, señaló.

“Y se incluyó un tema en el cual se concientiza en el tema de la vida y no tiene nada de inconstitucional, ya que la Constitución del Estado ya se menciona en el Artículo 1, se modifican varios artículos de la Ley de Educación y en la ley nada más mencionamos que a los alumnos se les debe de concientizar en el tema del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no se está reformando ninguna cuestión educativa, nada más lo que queremos es que se imparta algo más de educación, no tiene nada que ver con la cuestión de las materias”.

Con las reformas aprobadas, se modifica el artículo 7 de la Ley de educación, por lo que ahora se establece que la educación impartida por el estado y los particulares con autorización oficial, promuevan el respeto a la vida.

“La educación que imparta el estado deberá desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana”, abundó el legislador sin partido, quien además perteneció a Morena, pero fue expulsado del partido tras realizar comentarios homofóbicos en redes sociales.