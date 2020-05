Activistas exigen detención de asesinos de Samir Flores

Cuernavaca, Mor. Al cumplirse un año tres meses del asesinato del opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), Samir Flores Soberanes, sus compañeros de lucha exigieron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que sean detenidos los asesinos materiales e intelectuales de este crimen.

Jorge Velázquez, así como Jaime Domínguez, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lamentaron que a 15 meses de este asesinato, éste siga impune.

“La investigación no ha avanzado, el fiscal Carmona no ha dado resultados; ya son 15 meses, pero no han detenido ni siquiera a los criminales que le dispararon. Cuando se cumplió un año del asesinato de Samir, los de la FGE nos dijeron que ya tenían ubicados a los asesinos materiales y que ya los iban a detener, pero hasta hoy no lo han hecho. La investigación está parada y es lamentable que en Morelos no exista justicia”, dijo Jaime Domínguez Pérez, ganador del premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2016.

Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019, tres días antes de la consulta que realizó el gobierno federal para preguntar a la población si estaban de acuerdo, o no, con que se pusiera en operación la termoeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había terminado, de dos a construir, en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, y que es parte del PIM.

La mañana del homicidio, los asesinos llegaron hasta la entrada de la casa de Samir con el pretexto de que querían hablar con él. Al salir de su vivienda éste se dirigió al automóvil cuando estos le dispararon.

Los criminales huyeron del lugar. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado, que encabeza Uriel Carmona Gándara, no ha detenido a ninguno de los asesinos materiales, ni ha informado sobre quién o quiénes ordenaron ultimar al luchador social.

Jaime Domínguez recordó que ese mismo 20 de febrero solicitaron que las autoridades de la FGE revisaran las cámaras de la normal de Amilcingo y otras que hay en el pueblo para tener imágenes de los agresores, pero "ni siquiera eso hicieron".

Por eso, han exigido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), porque sostienen que ni la FGE, ni el gobierno estatal que encabeza, Cuauhtémoc Blanco Bravo, cumplen su función de garantizar la seguridad pública, ni la justicia.

Durante la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos —iniciada en octubre de 2018 a abril del 2020—, se han registrado mil 800 homicidios dolosos y culposos en Morelos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP).

En el último trimestre de 2018 ocurrieron 270 homicidios; durante 2019 se contabilizaron mil 162, y en los cuatro meses que van de este año, que ya contabilizó el organismo, suman 368 homicidios.