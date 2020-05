Marchan taxistas en Ecatepec por falta de apoyo ante Covid-19

Ecatepec, Méx., Un grupo de unos 130 taxistas de varias organizaciones, marcharon sobre la Avenida Central, para exigir a las autoridades estatales apoyos económicos ante la falta de trabajo provocada por la pandemia por Covid-19.

La mañana de este martes, los choferes se concentraron a la altura de la estación Ciudad Azteca de la Línea B del Metro, desde donde se dirigieron, invadiendo los carriles con dirección hacia la Ciudad de México, rumbo a la estación Ecatepec.

Portando pancartas en las que se leía: “No existe ningún apoyo al transportista… CTC, Guerreros” y “Queremos apoyos económicos”; los taxistas caminaron varios kilómetros y al llegar al Hospital General Regional (HGR) 196, Fidel Velázquez Sánchez, del IMSS, algunos participantes se quitaron la ropa para quedar solamente en trusa y sin camisetas.

Señalaron que desde que comenzó la pandemia, el pasaje disminuyó dejándolos prácticamente sin trabajo, y que a pesar de haber solicitado apoyos ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha tenido algún acercamiento para brindarles ayuda.

“Muchos ya no tenemos dinero para comprar comida. Estamos cansados de tanta simulación, de que salgan en la televisión y mientan y que diga que todo está bien. Todo está de la fregada, estamos cansados de que no haya ningún apoyo, desde hace siete semanas pedimos apoyos directamente y nada. Si no nos mata el covid, nos matará el hambre”, destacó Noé Benítez, líder transportista.

El contingente realizó otra parada frente a la estación del Metro Olímpica, lugar donde se encuentra la organización taxista ROGA, que se manifestó en semanas pasadas por falta de apoyos a su gremio, y para solicitar la reapertura de parada ya que, aseguraron, es una importante fuente de trabajo para su gremio.

También en Coacalco, otro grupo de unos 60 taxistas bloquearon la vía José López Portillo, a la altura de Villa de las Flores, para exigir apoyos ante la falta de trabajo.