Pobladores del Istmo de Tehuantepec no regresarán a “nueva normalidad”

Juchitán, Oax.- Los filtros instalados hace más de cuarenta días, algunos con vigilancia policiaca y otros delimitados con alambres y algunas mantas, en las entradas de los pueblos zoques e ikotjs del Istmo de Tehuantepec continuarán, además de que no regresarán este lunes a la “nueva normalidad” a pesar de que no hay ningún caso positivo de Covid-19.

A estas comunidades indígenas asentadas en esta región de Oaxaca les detiene el aumento acelerado de contagios en las últimas 24 horas, pues según reportes de los Servicios de Salud del estado (SSO) 47 personas dieron positivo al coronavirus, que ha causado la muerte de 68 oaxaqueños.

Los pobladores de estas localidades aseguraron que van a continuar con la vigilancia en los accesos de sus localidades y las recomendaciones de limpieza y confinamiento al menos quince días más.

En San Dionisio del Mar, uno de los 213 municipios de Oaxaca catalogados como “Municipio esperanza”, el filtro permanecerá por dos o más semanas informó la presidenta del consejo municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda.

“No regresaremos a la normalidad, aquí no hubo una sola persona contagiada, sin embargo seguiremos con nuestras medidas preventivas, nos ha funcionado y vamos a continuar”.

En esta comunidad ikoots desde el 1 de abril se estableció un filtro sanitario y a las personas nativas que viven fuera se les permite el acceso con la firma de una carta responsiva en la que se comprometen a permanecer 14 días aislados. Han llegado más de cien personas y “por fortuna” ninguna hasta el momento ha dado positivo a Covid-19, señaló.

La alcaldesa, de origen huave, expresó que la prevención es importante porque lamentablemente la infraestructura clínica es mínima y no hay suficientes medicinas, por lo que “es mejor prevenir y no lamentar”.

Lo mismo manifestaron los pobladores ikotjs de San Mateo del Mar, quienes no reportan casos positivos de coronavirus, pero tampoco reiniciarán actividades este lunes.

“Seguimos en cuarentena, aunado al conflicto político que tenemos, entonces nos mantenemos bajo cuidado y prevención, creo es momento de cuidarnos y protegernos los unos a los otros”.

En Cofradía, agencia municipal de Santa María Chimalapa, los lugareños acordaron también continuar resguardados.

Con una manta de “La vacuna contra el coronavirus somos todos ¡ Quédate en casa!” y un alambre de púas, los pobladores restringen la entrada y la salida a la comunidad y aseguraron que las clases no van a continuar.

El secretario de bienes municipales de esta comunidad, Teófilo Cruz Jacinto, manifestó que la pobreza y la marginación se han agudizado aún más y que esta pandemia sólo vino a comprobar lo abandonados que viven.

“Nosotros pedimos apoyo, porque los programas de López Obrador aún no llegan a esta comunidad, pasamos una pandemia como siempre; claro que nos estamos cuidando y seguiremos hasta que el peligro pase”.

Además de estas localidades, las comunidades serranas de la zona mixe-zapoteca del Istmo también señalaron que continuarán bajo resguardo y todavía no regresarán a la “nueva normalidad”.