BC: Erick se recuperó del Covid-19, pero perdió a su padre

Mexicali. Erick resultó positivo de coronavirus, al igual que su padre que lograron salir del centro hospitalario de Mexicali. Su historia de contagios dio un vuelco ya que días después regresó su papá al nosocomio donde finalmente falleció a causa de la pandemia.

"Aún no puedo asimilar que mi papá haya fallecido y todo por un virus que se pudo controlar en su tiempo. Quisiera pensar que todo es mentira o que es solo un mal sueño, pero no es así, el COVID existe y yo jamás volveré a ver a mi papá. Me duele todo esto, pero no me gustaría que el deceso de él quede en vano y me encantaría crear conciencia en la población de mi ciudad", reflexiona en su cuenta de Facebook.

"Mi mamá nos dijo que fuéramos al hospital y me lo llevé para que horas después, el doctor me dijera lo ya evidente: los dos tienen Covid. Pero lo que yo nunca me esperé fueron sus siguientes palabras: Contigo no me preocupo tanto, estás bien y tus pulmones oxigenan perfectamente, pero tu papá tiene mucho daño ya y lo valoramos como paciente grave. No hay de otra, tienes que llevártelo al hospital general sí o sí para que lo internen. Ahí empezó toda la pesadilla”, recordó.

En medio de su dolor, agradeció a los doctores, enfermeros y personal administrativo del Hospital General por hacer lo humanamente posible para que se recuperara su padre.

La Secretaría de Salud dio a conocer el registro de 93 nuevos casos de contagios de Covid-19 en Baja California, de los cuales 75 pacientes son de Mexicali, 13 de Ensenada -incluida la delegación de San Quintín- y nueve de Tijuana, que la ubica en tercer lugar a nivel nacional.

También informó sobre otras nueve defunciones por coronavirus en las últimas 24 horas para mantenerse en segundo lugar del país: cuatro más en Mexicali, tres en Tijuana y dos en Tecate.

Tijuana registra 47 por ciento de contagios por Covid-19 y 68 por ciento de muertes.

Mexicali, la capital, reporta 42 por ciento de contagios y 23 por ciento de los decesos.

Ensenada se ubica en tercer lugar de la entidad con 6 por ciento de contagios y 5 por ciento de defunciones; las estadísticas incluyen a su delegación de San Quintín.

En la entidad hay 558 fallecimientos por esta enfermedad, cuyas cifras se precisó que se han reportado 380 casos en Tijuana, 127 en Mexicali, 24 en Ensenada, 20 en Tecate y siete en Playas de Rosarito.

En casos confirmados de contagio, de los tres mil 325 corresponden a Tijuana mil 568, en Mexicali mil 407, 172 en Ensenada, 132 en Tecate y 46 en Playas de Rosarito.