Entregan ambulancias a 13 municipios de los Altos de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Con el objetivo de reforzar la infraestructura en salud en los Altos de Chiapas, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas entregó este domingo ambulancias a trece municipios de la región.

Durante la entrega de las unidades en esta ciudad, dijo que “desde el inicio de la pandemia, los tres órdenes de gobierno unificaron fuerzas y economías”, por lo que “el presupuesto ha alcanzado para construir clínicas especializadas en enfermedades respiratorias, como el Covid-19, donde no sólo se cuenta con insumos y equipamiento suficientes, sino con personal médico y de enfermería, camilleros, intendentes y conductores de ambulancias totalmente calificados, que todos los días están en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes con dedicación”.

Agregó que las ambulancias entregadas hoy son muestra del compromiso institucional de su gobierno de brindar un mejor servicio de salud pública a todas y todos, sin que exista distinción ideológica o partidista, sino la unidad, fraternidad y transparencia al trabajar por la misma causa.

Sostuvo que “es un acto de justicia social y resultado del manejo adecuado de los recursos públicos que, desde el inicio de esta administración, se han destinado para las causas más sensibles del pueblo y derrotar lo que más daño ha hecho a Chiapas: la corrupción”.

Reiteró que “todos los apoyos de mi gobierno, en este caso de la salud, no llevan ningún interés, no son con la finalidad de que hagamos un servicio político a unos cuantos, sino para atender las necesidades más urgentes de la mayoría, no de unas minorías. Estamos trabajando con equidad, con calidad, y eso nos impulsa a actuar de manera humana, con honestidad y con amor al prójimo a fin de derrotar cualquier desafío, como en este momento en el que actuamos de forma inmediata con el objetivo de hacer frente al coronavirus”.

El mandatario exhortó a la población a que valore el esfuerzo y la calidad humana de todas y todos los trabajadores de la salud, pues gracias a su labor muchas personas que se encontraban graves se han recuperado satisfactoriamente.

También pidió a las y los presidentes municipales continuar siendo portavoces de la importancia del autocuidado y la prevención como la mejor medicina contra este virus, y que alerten a la gente a que no se deje engañar por vivales que buscan hacer negocio al venderles una cura milagrosa para la enfermedad.

“No hay medicina ni vacuna, eso no existe; la única forma de poder combatir la infección es lavarse las manos, no tocarse la cara y guardar la sana distancia hasta en el hogar, para cuidar a la familia y no infectarla. Ya falta poco, pero tomemos nuestras precauciones, no nos descuidemos ni nos confiemos, porque este virus es traicionero, ataca en el mínimo descuido que tengamos y se reproduce inmediatamente; cuando está en el cuerpo humano es cuando se hace más grande y fuerte”, aseveró.

A nombre de los ayuntamientos beneficiados, el alcalde de Tenejapa, Alfonso Intzin Girón agradeció la entrega de las ambulancias y expresó su reconocimiento a la labor de Escandón Cadenas ante la pandemia.