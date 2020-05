Edomex: Diputada de Morena intenta "charolear" para evitar infracción

Cuautitlán, Méx. La diputada federal de Morena, Juana Carrillo Luna, recurrió al “charolazo”, para evitar ser infraccionada por policías de Cuautitlán, quienes la detuvieron por violar la disposición del Hoy No Circula a causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

En un video difundido por las redes sociales, se evidencia a la diputada quién reconoció que no circulaba y argumentó que ella sí podía circular; y mostró su credencial que la acredita como legisladora a la oficial de tránsito que la detuvo.

"Ya sé (que no la camioneta no circula), pero yo sí circulo mire, vea mi cajuela. Respeten al ciudadano, ya por favor dejen de estar haciendo esto, estamos en una emergencia sanitaria”, expresó la diputada.

En el video, la oficial de tránsito y la diputada federal discuten por la falta al reglamento de tránsito del estado de México.

¿Porque me habla así?, le dice la policía.

“Porque todos los días es lo mismo. Ustedes no respetan al ciudadano que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando, todos los días en todas las esquinas están y los he visto y tengo fotografías, ahorita voy a presidencia deme mi credencial”, dice la legisladora.

-Sin problema, no circula su camioneta, le expresa la oficial.

“Ya se pero yo si circulo, vea mi cajuela”, se escucha que dice la diputada.

-Pero que cree, que yo tampoco soy adivina, le contesta la policía.

Al final, la policía le expresa: Y usted si, usted porque es diputada por eso me falta el respeto y por eso me grita. Haga lo que usted crea mas conveniente y usted a mi no tiene porque gritarme”.

En su página personal de Facebook, la propia legisladora replicó el video, el pasado viernes por la noche, con un texto que dice:

“¡Ya estamos fastidiados! ahora me tocó a mí. No es posible que a estas alturas en #Cuautitlán sigamos teniendo a esta policía. Hoy me encontraba repartiendo apoyos a las personas más vulnerables cuando, fui agredida por un elemento de tránsito, que de manera arbitraria increpó mis acciones. Le pido al Presidente @arieljuarez.morena que ponga orden, porque yo, como una mas de los cuautitlenses somos víctimas de los abusos de la policía”.