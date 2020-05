Suman 519 muertos por Covid-19 en BC; 432 eran empleados de maquilas

Mexicali, BC., El secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, informó que de un total de 519 personas fallecidas por Covid-19 que se han documentado en la entidad, 432 eran trabajadores de empresas maquiladoras y de manufactura de exportación de Baja California.

El funcionario explicó que 303 de los pacientes de esas factorías han sido hospitalizados en las principales ciudades de la entidad y 129 son o fueron pacientes ambulatorios.

Pérez Rico detalló que 219 empleados de maquiladoras de Tijuana requirieron ser internados en clínicas, 72 de Mexicali; 10 de Tecate, y dos de Rosarito.

Agregó que también hay 70 casos sospechosos de coronavirus entre los 2 mil 328 internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali, además que nueve custodios de ese reclusorio resultaron positivos a Covid-19 a partir de 11 pruebas entre quienes presentaron sintomatología de la enfermedad.

Baja California ocupa el segundo lugar nacional en muertes por contagio de ese virus y tercero en infecciones con 3 mil casos y un subregistro de 296 que no han sido integrados a la base de datos de salud por el rezago de resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos pacientes pertenecen a la clase obrera.

Una trabajadora de la maquiladora Breg México, madre de una niña de dos años, quien solicitó anonimato, reconocida entre los 423 enfermos, aseguró que contrajo coronavirus en la planta ubicada en el Parque Industrial Palaco, al oriente de Mexicali.

Empresas los obligan a trabajar

Acusó a la empresa de infectarse por hacernos trabajar cuando ya no debíamos, yo laboré con una persona infectada y cuando a ella la aislaron, a mí no me dijeron nada y así me hicieron querdarme , afirmó en una queja que presentó ante la Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores.

La empleada de la filial de la firma estadunidense Breg Inc., que manufactura y ensambla artículos médicos, narró que el lunes pasado se le sometió a exámenes y por la tarde del martes directivos de la compañía le dieron a conocer los resultados de sus análisis.