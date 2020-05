Sin justificación, CFE pretende cortar luz a hospital de animales

Pachuca, Hgo. A pesar de que el recibo de pago por consumo fue pagado a tiempo, empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretendieron cortar el viernes el suministro de luz de las instalaciones del Hospital de Animales Silvestres de la Fundación Invictus AC ubicado en la colonia El Huixmi de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, único de América Latina en atender y realizar operaciones quirúrgicas a leones, tigres, pumas y otros especímenes rescatados de circos.

“Se les explicó que había siete polluelos de loros o Amazonas víctimas del tráfico ilegal que están en incubadoras y que en caso de que estas fueran desconectadas podrían morir, lo que no les importó porque seguían en su postura de hacer el corte”, reveló Érika Ortigoza Vázquez, presidente de la Fundación Invictus.

La también activista reveló que esta son ya son nueve las ocasiones en que la CFE ha intentado cortar el fluido eléctrico pese a que los recibos han sido pagados a tiempo. “En 5 ocasiones las he pagado con 2 o 3 días de antelación al corte y las otras cuatro el mismo día” dijo Ortigoza.

“Mi corte de luz eran los días 16 de cada mes, por lo que el día de hoy, 15 de mayo decidí hacerlo mediante la aplicación que tiene la CFE para los pagos. Pero para mi sorpresa los empleados del área técnica que se presentaron a quitar el suministro me salieron con que el corte era los días diez y que ya les habían ordenado hacerlo”, agregó.

“También me dijeron que hiciera el pago por medio de los cajeros o en las oficinas de CFE porque los que se hacen por medio de la aplicación no se “reflejan” rápido en el sistema, lo cual, se me hace ridículo”, externó.

En video grabado en vivo por Ortigoza que subió a su cuenta de Facebook los funcionarios de CFE se negaron en todo momento a revelar quien les ordenó el corte bajo el argumento de que ellos laboraban en el área técnica y de que, para resolver sus dudas o externar sus quejas, Érika Ortigoza acudiera a las oficinas de la dependencia.

Tras casi una hora de discusión y al no tener argumentos para suspender el suministro de luz, al final los empleados de CFE se marcharon sin lograr su objetivo.

Piensan “que somos una instancia federal, y qué hay recurso de sobra lo cual, es falso porque somos una asociación civil” comentó Ortigoza quien reveló que en alguna ocasión, para evitar el corte “los empleados de CFE me dijeron que les regalara un león”.

En agosto de 2019, sin justificación empleados de CFE se presentaron en las instalaciones del hospital y cortaron la luz provocando la muerte de animales silvestres.

“En aquella ocasión teníamos anestesiados para someter a operación a un tigrillo o margay así como a un jaguar que iban ser sometidos a cirugía la cual se suspendió”.

Por desgracia, al ser cortada la luz se apagó el sistema de clima controlado lo que provocó la muerte de un águila y un búho así como de una iguana y un ajolote”.

“También se echaron a perder cientos de kilos de carne que estaban en el congelador y que era para alimentar a los tigres, leones y otros felinos silvestres”.