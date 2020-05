Fallecen dos policías de Tecámac; ponen en cuarentena a 26

Tecámac, Méx. Dos elementos de la policía municipal de Tecámac fallecieron por síntomas relacionados con Covid-19; por lo que el gobierno municipal determinó poner en cuarentena preventiva a 26 de los efectivos de la corporación.

Los elementos fueron identificados como Jaime “N” y Joaquín “N”, quienes en días pasados, debido a que presentaron síntomas, fueron ingresados a hospitales para recibir la atención médica. Sin embargo, el estado de salud de los uniformados se complicó y finalmente perdieron la vida el jueves 14 de mayo.

Será en las próximas horas que se confirme los resultados de las pruebas hechas a ambos los efectivos, cuyo deceso, hasta ahora, es por neumonía atípica.

Al respecto, la presidenta municipal de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante, dijo que tuvo información "de ellos hace una semana; que no quería ir el policía al hospital, nos lo recibieron en el ISSEMyM de Tlalnepantla y desgraciadamente ayer falleció, presumiblemente por Covid-19. Lo que si les digo a mis conciudadanos ¡Ayúdenos!, ¡Apóyenos! no es mentira, esto si existe, y hoy pues ya lamentablemente tenemos esos por Covid; ya sabes que no están confirmados porque les hicieron la prueba", y los resultados, acotó, "están por salir”.

A través de su página de Facebook, la alcaldesa lamentó el fallecimiento de los dos elementos y dio el pésame y su solidaridad a los familiares y amigos.

“A consecuencia de la emergencia sanitaria y las tareas de cuidado a nuestra población, vieron deteriorada su salud en los últimos días y lamentablemente hoy (ayer) partieron dejando entre nosotros y los suyos su recuerdo permanente”, escribió en su red social, sobre los uniformados fallecidos.

Debido al fallecimiento de los municipales, la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, puso a 26 elementos en cuarentena preventiva.