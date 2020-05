Reanudarán labores el lunes en Yucatán ramas aeroespacial y automotriz

Mérida, Yuc., A partir del lunes 18 de mayo, las empresas dedicadas a la fabricación de piezas para el sector aeroespacial, aeronáutico y automotriz en Yucatán comenzarán a operar de nueva cuenta, toda vez que ya tienen listos los protocolos de higiene y prevención para reanudar actividades, anteponiendo la salud de sus colaboradores y población en general, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Durante la celebración de la primera mesa para el desarrollo del Plan Estatal de reapertura económica y ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), el mandatario indicó que estos sectores ya cuentan con todos los preparativos listos y acordes con los estándares nacionales e internacionales para regresar a sus actividades normales.

El Gobernador precisó que, del 18 al 31 de mayo, se realizará la planeación del protocolo sanitario y la capacitación de estrictas medidas de higiene y prevención para que el 1 de junio la industria de la construcción pueda volver a sus operaciones, todos condicionados a estrictas medidas de higiene y prevención de contagios.

“La salud tiene prioridad sobre cualquier otro tema, pero también estamos conscientes de la importancia que la economía tiene para garantizar el ingreso de las familias. Por eso vamos a comenzar con la apertura de actividades de estos sectores, sabemos que a todos les urge abrir, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, paulatina y escalonada”, manifestó el Gobernador.

Hasta el miércoles, las víctimas por el coronavirus en Yucatán ya alcanzaron la cifra de 83, reportó la Secretaría de Salud estatal. Los casos positivos registrados el miércoles fueron 41, con lo que ahora el total es de 932 confirmados. Del total de contagios, 581 ya se recuperaron. Por lo tanto, el total/parcial de enfermos activos es de 268.

Tras recordar que la máxima autoridad sanitaria en las entidades federativas son los gobiernos estatales a través de las Secretarías de Salud, Vila Dosal pidió a los integrantes del CCEY tener la confianza y certeza de que el plan que se está trabajando para la reanudación económica se está haciendo de manera profesional, con las mejores prácticas y con el apoyo de expertos que han estado en situaciones similares.

“Lo que viene no es fácil, si no hacemos la reactivación de manera gradual, lo vamos a lamentar y vamos retroceder. No podemos echar por la borda lo que hemos hecho en los últimos dos meses, en los próximos días vienen los momentos pico del coronavirus y todos tenemos que actuar responsablemente, como lo hemos hecho hasta ahora”, expresó el gobernador.

Durante la reunión, realizada de manera virtual y que tuvo una duración de hora y media, Vila Dosal pidió la comprensión del sector empresarial, e hizo hincapié en acatar las disposiciones que se estarán dando, sobre todo, que los negocios no abran cuando no les corresponde, porque quienes no cumplan con ello serán objeto de clausuras y multas.