Termina confinamiento sólo un municipio en Yucatán

Mérida, Yuc. El municipio de Dzoncauich, situado en la región centro norte de Yucatán, es el único de la península que estaría en condiciones, hasta el corte de la Secretaría de Salud del Estado (SSY) del martes 12 de mayo, de terminar con el confinamiento el 18 de mayo, luego de que en la mañana de este miércoles el presidente de Andrés Manuel López Obrador, explicara los lineamientos para regresar a "la nueva normalidad" en su conferencia.

El plan consta de tres etapas, y la primera es la reactivación de actividades en los municipios que no tienen contagio y que no limitan con municipios con contagio, denominados Municipios de la Esperanza, en el corte del miércoles son 269 en 15 estados.

En Yucatán, sólo Dzoncauich, reúne esos requisitos al colindar con Temax y Tekal de Venegas, ambos con cero casos.

Sin embargo, la alcaldesa de Dzoncauich, Gloria Raz Cohuo, no cree que su municipio reabra el 18 de mayo. “Esa decisión no puedo tomarla, no tengo la preparación en cuanto a salud de poder medir el riesgo y que en lugar de que sea un beneficio para mi municipio lo ponga en peligro, por lo que me voy a poner en contacto con el gobierno del estado y que los especialistas puedan determinar qué es lo mejor para nosotros”, sostuvo.

Aseguró que nadie le había avisado antes, que se enteró por la conferencia del Ejecutivo federal que Dzoncauich estaba entre los Municipios de la Esperanza, “no creo que con autonomía del Ayuntamiento pueda decir ‘el 18 regresamos’, porque un indicador que a mi me llama la atención es que los contagios no han bajado, por lo que considero que no es óptimo quitar las medidas.

“Aquí hemos estado al pendiente desde el primer llamado que hizo el gobierno estatal a los alcaldes e inmediatamente nosotros implementamos los filtros en las dos entradas del municipio y una en la Comisaría de Chacmay”, señaló para explicar las medidas tomadas para que su municipio no presente casos de Coronavirus.

Añadió que desde el primer momento se le dio indicaciones a la población mediante el perifoneo en las calles, en redes sociales con videos y publicaciones y la gente acude mucho al Palacio Municipal donde se la instruye sobre la enfermedad.

“Algo que nos ha ayudado bastante es la sanitización de todos los espacios públicos, ya que cada semana se lava el Palacio Municipal, la plaza principal y se cerró el parque infantil”, comentó.

Temax limita con Buctzotz y Tepakán, que tienen un caso cada uno, en tanto Tekal de Venegas es vecino de Izamal, con siete infectados.

Dzoncauich es una localidad, de 113 kilómetros cuadrados, ubicada aproximadamente 70 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, y a ocho km al sureste de Temax, con casi cuatro mil habitantes.

“En un principio nos topamos con barreras, la primera fue la gente de la tercera edad que estaba acostumbrada a tener sus pláticas en la tarde en el parque, costó un poco hacerles ver que todo lo que se indicaba era para su cuidado; posteriormente los jóvenes pusieron resistencia porque ya no podían hacer actividades deportivas, pero se los estuvo concientizados y recibí apoyo de la Policía Estatal para rondines”, detalló al recordar los obstáculos que encontró para que la gente no saliera a la calle.

Con relación a las escuelas tienen en el municipio un preescolar, una primaria con doble turno y una secundaria; en la Comisaría de Chacmay, un preescolar, una primaria, una telesecundaria y un telebachillerato.

La actividad principal es la agricultura, también hay pequeños ganaderos y apicultores, sin embargo hay gente que va a trabajar a Mérida, Playa del Carmen, Cancún, Cozumel “y eso fue una parte que hubo que trabajar muy estrictamente, para vigilar quienes venían, anotar sus nombres, hacer visitas domiciliarias de manera personal para explicarles cuántos días debían permanecer en sus casas, y si tenían algún cambio en su salud que lo notificaran para poder apoyarlos”.

Municipios libres de Covid-19

Otros municipios como Tunkas y Sduzal, si bien colindan con Izamal no tienen casos de Covid-19, al igual que la pequeña localidad de Quintana Roo, al oriente del Estado, cuyos vecinos son Dzitas y Cenotillo, ambos con un caso.

Valladolid, con 48 casos, colinda con Uayma y Cuncunul, sin casos.

En la zona centro sur, se encuentran los municipios de Sotuta, Cantamayec, Mayapán, Tekit, Tixmehuac, Chacsinkín, Tahdziú y Tzucacab, sin contagios.

Hay municipios como Tizimín, la cuarta ciudad del Estado, que si bien tiene casi 50 mil habitantes registra sólo un caso de Coronavirus.

Mérida, como capital del estado, es la que mayor casos de Covid-19 registra, con 529, hasta el último corte del martes 12 de mayo, en tanto Kanasín considerado el segundo municipio después de la capital, tiene 31 casos, 10 menos que Umán con 41.

Las localidades costeras como Río Lagartos, San Felipe y Dzilam de Bravo, tampoco registran infectados, al igual que Celestum en el extremo occidental del Estado y Santa Elena, en el litoral oeste.

Municipios como Hoctún, Bokobá, Suma, Casanhcab, Yobaín, Dzemul, Ixil, Telchac Puerto y Chicxulub Puerto, ubicados al norte del Estado, tampoco presentan casos de coronavirus.

Tampoco se registran casos en Ticul, Chapab y Maní, en el sur del Estado, así como Cuzamá, al sureste.

Los municipios que más casos registran después de Mérida, Valladolid, Umán y Kanasín son Hunucmá, con 23; Maxcanú, 16 y Tekax, 11.