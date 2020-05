Aumentan casos de Covid-19 en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Morelia, Mich., En el municipio de Ciudad Lázaro Cárdenas siguen aumentando los casos confirmados de Covid-19. El miércoles por la noche se sumaron 39 contagios, para alcanzar un total de 352, que representa casi el 50 por ciento del total en Michoacán que son 726. Asimismo, son 51 municipios en esta entidad que no presentan un solo contagio, lo que significa que el próximo lunes podrían entrar a la etapa de reactivación económica.

En esta entidad, se han registrado 80 fallecimientos, de los cuales 33 han ocurrido en Ciudad Lázaro Cárdenas, mientras que en la capital michoacana que es cinco veces más grande son siete.

De los 51 municipios de Michoacán donde no hay un solo caso de coronavirus, están 12 de población mayoritaria indígena, como Charapan, Los Reyes, Tingüindín, Zacapu, Aquila, Cherán, Nahuatzen, entre otros.

También hay nueve municipios de Tierra Caliente como Tepalcatepec, Parácuaro, Tumbiscatío, Turicato, Gabriel Zamora y Churumuco, donde el próximo lunes se podrían reactivas actividades económicas.

No obstante, el gobernador Silvano Aureoles ha declarado que no habrá reinicio de clases hasta un nuevo aviso, y el confinamiento continuará hasta que se garantice que no habrá problemas por la pandemia.