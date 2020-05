Muere ex jefe ministerial de Sinaloa por Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche de ayer sábado, se confirmó la muerte a causa de Covid-19, de Jesús Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño, director de la policía ministerial de Sinaloa, durante la administración de Mario Lopez Valdez y antes durante el mandato de Juan S. Millan.

El ex Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, confirmó la noticia a través de su cuenta personal de Twitter, “…resalto el amor y devoción al Servicio Público y la seguridad de los Sinaloenses, ya nos haces falta mi gran amigo DEP”, escribió.

La causa de muerte fue por un paro respiratorio, luego de que hace unos días se sumó a la lista de los mil 425 casos confirmados a la prueba de Covid-19 en Sinaloa, y su muerte se suma a los 211 defunciones que hasta el momento van en el estado.

Aguilar Iñiguez, se encontraba internado desde hacía una semana en el Hospital General de la ciudad de Mazatlán.

En el 2004, fungía como jefe de la policía ministerial durante el mandato de Juan S. Millan; tras la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, Chuy Toño renunció a su cargo.

Junto con el llamado Niño de Oro, fue asesinado su esposa, Giovanna Quevedo, cuando salían de Plaza Cinépolis, en Culiacán el 11 de septiembre del 2004; entonces se supo que eran escoltados por elementos de la PME.

Ante ese suceso la entonces Procuraduría General de la República, confirmó que investigaba a Aguilar Iñiguez, junto con otros ocho jefes policiacos, por supuesta protección a narcotraficantes.

Años después (2010), la misma PGR, ofreció recompensa de hasta cinco millones de pesos por información para localizar a Chuy Toño.

No se supo nada de él, hasta que en el 2011 fue nombrado Director de la Policía Ministerial de Sinaloa, por el entonces Gobernador, Mario Lopez Valdez, quien ante la polémica declaró, “Con blancas palomas no podemos enfrentar a la delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae, no sólo en Sinaloa sino en gran parte del país”.

Salió del cargo en el 2016, al terminar la administración de Malova, y no se supo mucho públicamente del comandante, fue hasta el año pasado durante el llamado Juicio del Siglo, contra Joaquín Guzmán Loera, que saltó nuevamente el nombre de Chuy Toño, cuando Vicente Zambada, declaró que su padre lo había puesto como jefe de la policía.