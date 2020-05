Invita gobierno de Guanajuato a TESLA a producir automóviles

Ciudad de México. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, invitó a Elon Musk fundador de la empresa TESLA a invertir en el estado.

“Estaríamos encantados de recibir a un equipo de su empresa, para discutir un plan de negocios para Tesla, saludos cordiales”, escribió el en un mensaje de Twitter enviado al fundador de la empresa de autos eléctricos.

.@elonmusk you should take a look at #Guanajuato, we are the most dynamic automotive industry in #LATAM with 7 assembly plants operating in our land. Would be glad to receive your team over here to discuss a business plan for @Tesla. Best Regards, Governor of Guanajuato, Mex. pic.twitter.com/tBLLICvy4Z