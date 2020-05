Autoridades fronterizas acuerdan focalizar a migrantes con Covid-19

Nuevo Laredo, Tamps. Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 acordó con el Consulado de México en Laredo, Texas; el Instituto Nacional de Migración (INM) y U.S. Customs and Border Protection (CBP), sostener una comunicación constante para detectar repatriados infectados de Covid-19 y mantenerlos en aislamiento.

El objetivo de este acuerdo es tener un mayor control de la pandemia por coronavirus y mitigar su propagación en esta ciudad fronteriza, informó Óscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción, en reunión del Comité de Salud Municipal.

“Quedamos en común acuerdo que en un momento dado, si viene un migrante con fiebre se avisará con tiempo para poderlo aislar al recibirlo y no se filtre un paciente enfermo con el grupo deportado”, indicó.

Recalcó que mantendrán una comunicación constante con el cónsul del Departamento de Protección a Mexicanos, el subdelegado del INM, Julián Moreno y demás autoridades involucradas. González Arrambide refirió que la solicitud en un principio era que no repatriaran personas con fiebre.

“El comentario de ellos fue que los que vienen enfermos son enviados al hospital para hacerles la prueba, pero por cuestiones políticas y legales no pueden retenerlos mucho tiempo, pues pueden ser demandados”, dijo.

En la reunión del Comité de Salud Municipal, el presidente municipal Enrique Rivas mostró interés en que se aborde el tema de las repatriaciones en horas de la madrugada.

“El problema que tenemos es con los que cruzan en el turno nocturno porque no se tiene la capacidad de recibirlos a las tres, cuatro horas de la madrugada, yo quisiera ver qué acciones se pueden tomar en este tema tan delicado”, señaló.

El doctor Óscar González manifestó al alcalde que esta semana tendrán otra reunión, por lo que extendió la invitación a Rivas Cuéllar para que participe en ella y tratar este tema que puede afectar la integridad física de los repatriados, así como aumentar el riesgo de propagación del virus en la ciudad.

Donan cubrebocas

La industria maquiladora MAG Specialties de México se unió al gobierno municipal en la lucha contra la pandemia Covid-19, donando 4 mil cubrebocas que serán entregados a grupos de mayor vulnerabilidad y de escasos recursos económicos de la ciudad.

De manos del gerente de Recursos Humanos Guillermo Cano, el secretario de Desarrollo Económico Martín Reyes Madrigal y el director de Servicios de Salud Municipal Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, recibieron el donativo en las instalaciones de la nave industrial.

Gutiérrez Serrano refirió que es de gran importancia que la ciudadanía cuente con cubrebocas para protegerse del virus, por lo cual indicó que esta donación es de suma importancia, sobre todo en estas semanas que son cruciales en la contingencia sanitaria.

"Recibimos la donación de cubrebocas, es la parte que más necesitamos, van dirigidos a la población más vulnerable, personas de colonias que tienen poco acceso al centro de la ciudad, y que no cuentan con el recurso para adquirirlos, a ellos llegaremos y les haremos la donación", indicó.

En este mismo contexto, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno municipal, Martín Reyes Madrigal, destacó que tanto empresarios, industrias y comercio organizado, contribuyen a la labor que realiza el alcalde Enrique Rivas para tratar de contener el Coronavirus.

"Se ve el compromiso hacia la sociedad, creo que hemos estado trabajando muy en conjunto y esta es una muestra de ese compromiso que las empresas tienen con la sociedad; con esto se contribuye a controlar esta pandemia que nos está haciendo pasar momentos difíciles", dijo.

Añadió que las empresas tienen especial interés en la reactivación económica de la ciudad, por lo cual están contribuyendo y trabajando de la mano con el gobierno de Enrique Rivas, para que la contingencia pase lo más pronto posible y reanudar los servicios y la mano de obra, que tanta falta hace tanto para las empresas como para los trabajadores.

Cabe hacer mención que esta es la primera de una serie de donaciones que MAG Specialties de México, hará al gobierno municipal para contribuir a la contención del Covid-19, mismas que se irán haciendo gradualmente.