Reporte de casos y decesos Covid-19 en SLP, Ecatepec y QR

SLP. San Luis Potosí acumula hasta este sábado 271 casos de coronavirus, es decir, 20 más que ayer. Asimismo, se reportó un nuevo deceso, por lo que la cifra sube a 16 fallecimientos.

De la defunción, informó que es una mujer del grupo de edad de 45 a 49 años de edad, quien padecía obesidad, residente de Soledad de Graciano Sánchez.

La Secretaria de Salud, explicó que con estas 16 defunciones se puede confirmar el riesgo en el que están las personas que padecen obesidad, asimismo, entre mayor edad tienen los pacientes, el riesgo de agravarse la enfermedad es aun mayor.

De los 271 confirmados, en algún momento han estado o están hospitalizados, en porcentaje representa el 18 por ciento, un 82 por ciento de los positivos han llevado la enfermedad de manera ambulatoria.

En cuanto a las camas ocupadas en los hospitales COVID, ya son 48 por ciento ocupadas, un 10 por ciento aproximadamente, igualmente ocurre con las camas de la terapia intensiva.

Así mismo, el vocero, Miguel Lutzow informó que ya se han instalado 33 filtros sanitarios, a una semana de la iniciativa, se han atendido a 41 mil 682 vehículos, y se han referido a 61 personas a una unidad monitora para su revisión al detectar algún síntoma similar a su enfermedad.

El número de connacionales se ha mantenido en las últimas semanas, mil 953 llegaron y han permanecido o permanecen en un aislamiento voluntario.

Por su parte, la secretaria de Salud Mónica Rangel destacó que en esta fase tres ya hay una transmisión generalizada en el estado, ya son 24 municipios los afectados por al menos un caso de coronavirus.

“El mapa se va pintando de rojo, y tenemos que entender que cada persona debe ser responsable de su salud, de la de su familia. Lo más importante es mantener las medidas de sanidad, y tenemos que aprender a vivir y convivir con el virus, pero no podemos bajar la guardia”.

También refirió a que este domingo será un día clave, porque los posibles contagios de mañana será la estadística de cuando se levantaría la cuarentena a nivel nacional, y San Luis Potosí no tendría un control de los casos, “es muy importante el comportamiento social, pero decirles que varían las fechas cuando se levantará la cuarentena”.

Asciende a 183 muertes por Covid-19 en Quintana Roo

Las defunciones derivadas del Covid 19 continúan en ascenso al sumar 183, entre ellas una periodista del gobierno municipal de Solidaridad.

El reporte de la Secretaria Estatal de Salud, (Sesa), indica que hasta las 12 horas de este sábado contabilizaba 1,071 casos positivos y 537 personas recuperadas de la enfermedad.

El municipio de Solidaridad, Playa del Carmen se mantiene en segundo lugar por número de casos en la entidad, con 176 casos positivos y 25 defunciones.

Entre los decesos en ese municipio en las últimas 24 horas se encuentra el de Johnatan Gonzalo Arana Chan, camarógrafo del equipo de comunicación social de ese gobierno.

Cabe recordar que el pasado 25 de abril, falleció por la misma causa Martha Abigail Caballero Collí, también formaba parte del mismo equipo de comunicación social de la comuna.

El pasado 3 de mayo, a través de su cuenta de Facebook, Fher Núñez, camarógrafo del mismo departamento de difusión comentó "Después de pasar 15 dias o mas en cama por COVID 38 1/2 39 de temperatura y tos (que cansa mucho) hoy me siento menos mal, al parecer COVID me la pellizco solo quedan las secuelas como tos y poca fiebre pero ya mucho mejor , porfa tomen en cuenta lo que creo q me ayudo y no importa q no tengan el virus....agua calente con bicarbonato y limon hacer gárgaras cada que puedas eso evita q el virus baje hacia los pulmones , paracetamol para la fiebre y sobretodo segun el Doc Navarrte medico internista del Hospiten q me ha visto siempre lo q mas me ayudo , obvio ya no soy un bb "58" es q nunca tome y menos fume y el poco deporte q siempre he echo ... ahora es cuando cuenta lo q haces de joben creo q si hubiera llevado una vida loca por mi edad no la hubiera librado..... gracias a todos los q ofrecieron ayuda a todos se los agradezco de corazón y hay q hacer un asadito como la gente cuando pase toda esta mierda ......... olvidare .....

En Cancún un comunicador más, Sergio Orozco Godínez, quien labora para un periódico local, se encuentra hospitalizado pero estable, a consecuencia del coronavirus.

A través de Whatsapp, la Red de Periodistas de Quintana Roo difundió una encuesta entre los comunicadores para conocer la forma en que laboran y las situaciones de riesgo a que se enfrentan.

El gobierno municipal de Solidaridad emitió un comunicado por el deceso de un comunicador.

"El Ayuntamiento de Solidaridad lamenta el fallecimiento del compañero Johnatan Gonzalo Arana Chan, quien era parte del equipo de este gobierno, acaecido hoy viernes 8 de mayo en la ciudad de Cancún, derivado de complicaciones en su salud debido al Covid-19.

Cabe mencionar que desde el pasado |15 de abril del 2020 por indicaciones médicas fue enviado a casa y posteriormente requirió hospitalización donde se le proporcionó el soporte vital.

Es motivo de gran tristeza para nosotros constatar que pese a las medidas preventivas que hemos establecido desde el inicio de la contingencia, la enfermedad ha cobrado otra vida.

A la familia, nuestro más sentido pésame y todo el apoyo por parte del gobierno municipal en estos momentos tan difíciles.

A los colaboradores que por absoluta necesidad se mantienen en servicio trabajando bajo las medidas sanitarias requeridas, les reiteramos la importancia de mantener todos los protocolos de seguridad.

El Ayuntamiento de Solidaridad se mantiene trabajando en la prestación de las actividades esenciales y bajo estrictas medidas tal como lo indican las autoridades sanitarias".

Ecatepec sigue a la cabeza por muertes de Covid-19

Ecatepec, Mex. Por segunda semana consecutiva Ecatepec se puso a la cabeza, entre los nueve municipios de la zona oriente y nororiente, por el número de personas fallecidas por Covid-19 indica el reporte más reciente, hecho público por la Secretaría de Salud Federal. A partir del 15 de abril, la dependencia dispone de la información en su portal de Internet de donde se obtuvieron datos de registro de la pandemia durante las últimas cuatro semanas. Amecameca, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y esta localidad, acumulan en total, mil 534 casos confirmados; mil 379 sospechosos; y 109 defunciones. Cabe destacar que Ecatepec y Nezahualcóyotl son, en ese orden, los municipios más poblados del estado de México; mientras que Ciudad Neza, adicionalmente, ocupa el primer lugar a nivel nacional por densidad poblacional, con más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado. En el rubro de personas que han perdido la vida, Ecatepec se encuentra a la cabeza, con 28 decesos, seguido de Nezahualcóyotl, con 25 defunciones; Chimalhuacán, tiene 19; Valle de Chalco, 12; Chalco, 11; Ixtapaluca y la Paz, cada una con siete; mientras que Chicoloapan y Amecameca, no tienen registro de personas que han perdido la vida. Respecto al número de casos confirmados y sospechosos, Ciudad Neza se mantiene a la cabeza, con 465 y 454, respectivamente; seguido de Ecatepec, con 407 y 328; Chimalhuacán, con 184 y 183; Chalco, con 147 y 128; Ixtapaluca, con 115 y 108; Valle de Chalco, con 96 y 77; Chicoloapan, con 36 y 26 y finalmente Amecameca, quien registró 10 casos confirmados y 20 sospechosos. Donde las estadísticas dan un giro total es en el rubro de pacientes que se encuentran hospitalizados. De este último rubro, Chimalhuacán ocupa el primer lugar, porque 76.09 de las personas confirmadas o sospechosas, se encuentra recibiendo atención médica en algún nosocomio. En segundo lugar se encuentra Valle de Chalco, con un 76.04 por ciento; en tercero La Paz, con 63.51; Ixtapaluca, con 63.48; Ecatepec, con 58.97; Chalco, con 55.78; Nezahualcóyotl, con 50.32 puntos porcentuales; Chicoloapan con 50 puntos y Amecameca en noveno lugar, con 20 por ciento. En este caso, Amecameca, es la localidad más lejana de la zona conurbada, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital del país y este municipio ocupa el último lugar en todos los rubros de los nueve municipios más poblados de la zona oriente y nor oriente del estado de México.