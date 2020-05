Se amparan 12 en Veracruz para no trabajar ante la carencia de equipo

Coatzacoalcos, Ver. Un total de 12 médicos del hospital regional Valentín Gómez Farías, de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, perteneciente a la Secretaría de Salud estatal, promovieron un juicio de amparo para dejar de trabajar debido a la falta de equipo para atender a pacientes con Covid-19 y a fin de que no tengan riesgo de contagio, pues ya existen cuatro infectados.

El secretario general del sindicato de los trabajadores de Salud, Juan Pablo Sosa González, señaló que pese a los llamados que hizo el personal médico, las autoridades no atendieron los reclamos de dotarlos de equipo de protección, por lo cual se vieron obligados a interponer un amparo.

Destacó que además de los 12 médicos que tramitaron el amparo, esta semana otros 10 abandonaron sus puestos de trabajo y las áreas de urgencias y hospitalización se quedaron sin galenos.

Un juez federal dictaminó que 12 compañeros ya no se presenten a laborar en el área de Covid-19, no es porque no quieran venir, ellos se han reunido con nosotros y nos han dicho que están en la mejor disposición de trabajar, de atender al paciente pero con lo mínimo, como lo marcan los lineamientos, y también pidieron que un especialista esté con ellos para atender al paciente , expresó el dirigente sindical.

El subdirector interino del hospital Gómez Farías, Gerardo Bajonero, informó que la jurisdicción sanitaria número 11 envió dos especialistas para atender a los pacientes con coronavirus, que se encuentran en ese nosocomio.