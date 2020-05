Van 174 muertes por coronavirus en Quintana Roo

Cancún, QR. La Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo (Sesa), informó que en las últimas 24 horas el estado sumó 38 nuevos casos positivos de coronavirus con los cuales alcanzó los mil 32, con siete nuevas defunciones al llegar a 174.

Durante la noche del jueves, el gobernador Carlos Joaquín González afirmó que Quintana Roo estaba en los dos días más álgidos de la pandemia, y dependiendo de las medidas que desde casa tome cada familia, como continuar en su aislamiento social, además de todas las medidas de higiene, la actividad económica se reanudará muy pronto.

En ese sentido, la secretaria de Turismo y el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Marisol Vanegas y Dario Flota Ocampo, respectivamente, indicaron que a partir del 15 de mayo darán conocer la plataforma para que las más de mil empresas turísticas que operan en la entidad se certifiquen como Destino Seguro.

Informaron que debido al costo que está teniendo la pandemia para el estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipla), anunció recortes presupuestales en todas las secretarías, no obstante, confiaron que dada la importancia del sector turismo, no tan solo no se descuenten nada de los 736 millones de pesos que estaban programados para promoción, sino que se destine un porcentaje adicional.