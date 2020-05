Se desploma venta de automotores en SLP: AMDA

San Luis Potosí., S.L.P., De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, las ventas de automotores nuevos cayeron 64.5 por ciento durante el mes de abril, y no el 90 por ciento de la previsión original, que se mantiene en el mes de mayo; sin embargo, los vehículos que se alcanzaron a vender —y que fueron tomados en cuenta para aportar tal porcentaje— corresponden a la última semana de marzo, informó su dirigente de AMDA Javier Abella Zendejas.

En el mejor de los escenarios, la expectativa señala que no se vendieran alrededor de 500 mil vehículos en el año, y en el peor, sería una caída total de ventas, lo que equivale a 700 mil vehículos.

El empresario explicó que de junio de 2017 a junio de 2020, el sector ha sufrido 36 meses de caída en las ventas, de un 50 por ciento, y ejemplificó que así sucedió en el bimestre abril-mayo de este año respecto de 2019.

Las cifras representan una expectativa de caída aproximada de 50 por ciento en la venta de vehículos desde 2017 a la fecha, iniciando la comparación en 2016, año en el que se tuvo un crecimiento de la venta de unidades.

Recordó que en 2017 la baja en las ventas de automóviles inició dos meses antes del sismo de septiembre de ese año.

En ese contexto y por su parte, Juan Manuel Carreras López, gobernador del Estado, aseguró que no hay nada oficial que indique que las plantas de ensamblaje de automóviles y las empresas de proveeduría, regresarían a trabajar el próximo 17 de mayo, puesto que el Consejo General de Salud, hasta ahora mantiene firme la fecha de reinicio de la actividad industrial, para el próximo primero de junio en caso de que así se den las condiciones.

El jefe del Ejecutivo local, agregó, que el receso o el reinicio de actividades son independientes de la vigencia del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte-TTLC- o en su caso de la entrada en vigor del Tratado México Estados Unidos Canadá -T-Mec.

Por ultimo, dijo que es la autoridad federal quien está decidiendo si hubiera alguna otra directriz para el caso de un eventual regreso a la producción. "Sin embargo, oficialmente no hay nada. El acuerdo es muy claro y todas las empresas que no son esenciales, tales como electrodomésticos, automotrices, comercios diversos, tales como ropa y gran parte de los giros que no son esenciales, ni forman parte del acuerdo federal no pueden abrir sino hasta el 30 de mayo".