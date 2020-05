Reportan 39 nuevos casos de Covid-19 en Lázaro Cárdenas; suman 215

Morelia, Mich. En el municipio de Lázaro Cárdenas se reportaron 39 nuevos contagios de Covid-19, por lo que llega a 215 casos y 25 defunciones, lo que representa el 44 por ciento del total de los pacientes. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo que no se tomaron a tiempo medidas sanitarias.

Al corte del miércoles por la noche, esta entidad alcanzó 487 contagios, y 58 defunciones. Morelia suma 49 contagios, y es 19 veces más grande que el puerto Lázaro Cárdenas.

El doctor Jonás García Delgadillo, director de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, declaró que semanas después de haber iniciado el brote de coronavirus no se habían tomado las medidas sanitarias pertinentes, tras señalar que de acuerdo con el reglamento sanitario internacional, tanto en este como en todos los puertos, está instalado un órgano de control de epidemiología a través de su brazo que es Sanidad Internacional, que debe determinar si existe un potencial riesgo en la salud en uno de los tripulantes que venga y si puede o no puede desembarcar.

Se estima que semanalmente desembarcan 425 personas procedentes de otras partes del mundo, principalmente de Asia al puerto michoacano.

En tanto, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) informó que se están tomando las medidas sanitarias que implementó el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud federal.

Por su parte, el gobernador de Michoacán declaró que casi la mitad de los contagios y de las muertes por coronavirus se localizan en el municipio costeño, incluso se cuadriplican a los 48 contagios que hay en Morelia.

Por su parte, la diputada local por el distrito de Lázaro Cárdenas, Tere López Hernández, afirmó que ha faltado coordinación entre las autoridades de salud municipales y estatales para atender la problemática. “Voy hablar con la alcaldesa María Itzé Camacho Zapiain porque no sabemos de reuniones con autoridades portuarias ni con el Ejecutivo estatal, y la situación se está complicando, porque en dos días hay 55 nuevos casos, y vemos en las calles de la ciudad portuaria más gente que en Morelia, cuando esta es una ciudad pequeña”.