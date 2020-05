Por pandemia, excarcelan a 34 personas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Como resultado de los trabajos de la llamada Mesa de Reconciliación, 34 presos, entre ellos un migrante hondureño, fueron liberados de diferentes penales de Chiapas mediante la figura de sentencia suspendida o cambio de medida cautelar, en el contexto de la pandemia de Covid-19, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Al encabezar de manera virtual la liberación, explicó que con éstas, suman 198 personas que han obtenido su libertad anticipada durante su administración, que comenzó el 8 de diciembre de 2018.

“Estamos viviendo momentos difíciles debido a la pandemia, por lo que tenemos la oportunidad de hacer el uso de la ley para favorecer a las personas privadas de su libertad, y además de hacer justicia, se contribuye a reducir el hacinamiento en centros penitenciarios”, dijo.

Agregó que la Mesa de Reconciliación "analiza los casos con seriedad y con apego a la Constitución Mexicana", al tiempo de destacar que "en Chiapas se trabaja bajo los principios de respeto a los derechos humanos y la justicia".









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.