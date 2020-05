Pide Blanco a morelenses resguardarse en casa por pandemia

Cuernavaca, Mor. Debido que Morelos es uno de los cinco estados en los que el 60 o 70 por ciento de la ciudadanía persisten en acudir a los espacios públicos, pese al riesgo de contagio y el llamado de las autoridades a no hacerlo, se ubica en el segundo lugar nacional de incidencia de casos activos de Covid-19, sólo detrás de la ciudad de México, de acuerdo con una gráfica de la Secretaría de Salud del 22 de abril al 5 de mayo.

En esta entidad, hasta la tarde del miércoles se habían confirmado 623 casos de coronavirus, y 77 defunciones de personas por Covid-19.

En cuanto a defunciones acumuladas por entidad federativa, Morelos se ubica en el décimo lugar.

Ante este panorama, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo emitió un mensaje, en video, para pedirle a los morelenses quedarse en su casa, advirtiéndoles que faltan los días de mayor riesgo de esta pandemia en la entidad.

“En Morelos, los días de mayor riesgo por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 están muy cerca. Pese a los esfuerzos realizados no se ha podido disminuir la movilidad social. Aún registramos gran concentración de personas en la vía pública aumentando el riesgo de contagio”, aceptó el ejecutivo estatal.

Por ello, el ex futbolista les pidió a los morelenses que hagan conciencia de que la epidemia no ha pasado, que la amenaza es real, que nadie es inmune a la enfermedad y que el único antídoto es el aislamiento social.

“En Morelos, en pocos días, aumentó el número de contagios y el de víctimas mortales, vivimos horas decisivas para ganar al virus esta batalla (…) el tiempo se agota, es nuestra última oportunidad. Quédate en casa, no arriesgues tu vida. Por ti, por los tuyos, por nosotros. Seamos conscientes. ¡Con la salud no se juega! No te conviertas en estadística”, recalcó.

Llamó, además, a no saturar los 10 hospitales, tanto generales y regionales de la Secretaría de Salud del estado, y reconoció la labor del personal de Salud.

El miércoles 6 de mayo en esta entidad se registró la primera defunción de un médico, quien estaba al frente de la atención de pacientes con Covid-19.

Se trata del doctor Fabián Mauricio Toledo Aguilar, quien trabajaba en el IMSS e ISSSTE de Morelos. Hasta el corte informativo, en Morelos había 93 trabajadores del sector Salud contagiados con el nuevo coronavirus.