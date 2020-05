Aumenta a 50 infectados en el asilo de Monterrey

Tenemos que hacer divisiones y aislamientos completos dentro del asilo, el personal que lo cuida no puede estar yendo y viniendo a su casa, ofrecimos nosotros áreas que tenemos de casas de reposo para el personal que los cuida y ofrecimos transporte, tienen que estar por un mes en aislamiento , explicó.

Por otro lado, Edmundo Mesta Casavantes, director general del hospital Ángeles Valle Oriente, con sede en San Pedro, anunció la puesta en marcha, a partir de hoy y durante una semana, de un puente aéreo para recibir a pacientes provenientes de la capital del país, donde los nosocomios ya se encuentran saturados

Nosotros en la Ciudad de México estamos a 100 por ciento de ocupación , explicó, en Nuevo León no queremos estar así y yo desconozco, pero la autoridad competente nos dirá cuándo, en dos semanas o tres, viene la curva pandémica, pero sí sé que viene y no deberíamos estar mandando pacientes a otros lados del país porque estemos rebasa-dos en ciertas regiones; vamos a estar apoyando con hospitales privados, con pacientes del servicio particular, a lo largo de una semana , señaló.

Los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey anunciaron este miércoles sus planes de reactivación económica de forma gradual. Monterrey alista el inicio del plan para el 12 de mayo e incluye la apertura de algunos giros y la reactivación de la obra pública. De acuerdo con el alcalde Adrián de la Garza, los restaurantes estarían abiertos en una primera fase, pero sólo disponiendo de 50 por ciento de su capacidad.

San Pedro será una de las primeras ciudades a nivel nacional en reactivar su economía y obra pública, mediante cinco etapas, cada una con protocolos de seguridad sanitaria, aunque aún no se tiene definido qué día se iniciará.