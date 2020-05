Confirman tres nuevos casos de Covid-19 en penal de Puente Grande

Puerto Vallarta, Jal. Tres nuevos casos positivos de contagios por coronavirus fueron detectados en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, por lo que suman 63, reportó el gobierno estatal.

Detalló que los nuevos casos fueron confirmados “a través de la búsqueda intencionada de muestreo con pruebas PCR”, y añadió que la mayoría son personas asintomáticas que no han requerido hospitalización.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.