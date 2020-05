Solicitan “revocar” concesión a Coca-Cola en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El síndico del ayuntamiento de San Cristóbal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la “revocación” de la concesión para la explotación del agua otorgada a la empresa Coca-Cola que, según ambientalistas, consume un millón 400 mil litros diarios para la elaboración de bebidas azucaradas.

En una carta enviada a la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros y al director del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Francisco Zebadúa Alba, el síndico dijo que solicitó la “revocación” de la concesión a la empresa Coca-Cola FEMSA, porque “genera efectos negativos y pone en riesgo el abasto de este vital líquido para la población en general, así como por los graves daños colaterales a la salud, relacionados con el consumo de refrescos (caries, diabetes, obesidad e hipertensión, entre otros)”.

“La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial del agua, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez. Independientemente de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua”, agregó en la carta fechada el 26 de marzo pasado.

Mediante un comunicado, De los Santos Cruz manifestó que actualmente San Cristóbal cuenta con una población aproximada de 209 mil 591 habitantes y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) reporta un consumo aproximado de 10 mil 688 millones 520 mil litros de agua al año, por lo que “no cuenta con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante a los hogares, recibiendo múltiples quejas por la falta de disponibilidad y suministro”.

Nicolás Gómez Velasco, representante de la Red Ciudadana en Defensa de la Vida y de la Madre Tierra del Valle de Jovel, dijo que la Coca Cola “extrae un millón, 400 mil litros de agua diarios y la obligación del municipio es proteger a los habitantes de San Cristóbal, no favorecer los intereses de la transnacional”.

Sostuvo que además de causar un “daño ambiental” a la zona, la empresa provoca “daños a la salud, pues Chiapas es el estado que ocupa el primer lugar en el mundo de consumo de estas bebidas, sobre todo de Coca Cola”.

Recordó que grupos de la sociedad civil impidieron en junio de 2017 que el ayuntamiento de entonces entregara a la empresa los humedales de montaña de San Cristóbal. “Como ya se acabaron el agua subterránea quieren el agua superficial de los humedales”, señaló.

“Se le tienen que retirar las concesiones de 1994 y 1996 que tiene la Coca Cola por el daño ambiental que genera a san Cristóbal que está ocasionado que nos quedemos sin agua y por los daños a la salud de cerca de 500 mil habitantes de los municipios de los Altos de Chiapas que consumen sus bebidas azucaradas que provocan afectaciones a la salud e incrementan el riesgo de muerte con enfermedades como Covid-19”, aseveró.

El también ambientalista, Martín López, expresó su “apoyo a la propuesta de que se le quite la concesión de agua a la Cocal Cola; no me refiero a si es poca o mucha agua, sino a que es una empresa que usa el agua cuidada por los antepasados, por los abuelos, que nos pertenece y los que vivimos aquí, tenemos el derecho a decidir quién la usa y quién no”.

“Yo estoy porque la use el ciudadano, que no se lucre y menos que se utilice para enfermar, como es el caso de esa empresa, como lo han demostrado investigadores y médicos”, enfatizó.