Fiscalía de BC abre investigación contra el ex gobernador Vega de Lamadrid

Mexicali, BC. La Fiscalía General de Baja California abrió una nueva carpeta de investigación en contra del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, los ex secretarios de Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández, y otros nueve ex funcionarios panistas por quebranto patrimonial que supera los mil 580 millones de pesos.

En la denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Comisión de Fiscalización del Congreso local se advierte que se detectaron pagos a proveedores fantasmas entre 2014 a 2019, durante la gestión del gobernador panista, por lo que consideran que se cometieron delitos de peculado, abuso de autoridad, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, toda vez que existen contratos sin evidencia alguna de resultados y transferencias de recursos a cuentas bancarias estatales para reponer pagos irregulares a proveedores inexistentes para proteger esas operaciones ilícitas.

Entre estos pagos irregulares se encuentran estudios para la regularización de vehículos, la evaluación de programas sociales y la situación financiera del ISSSTECALI, de acuerdo a la documentación presentada por el encargado de despacho de la ASE, José Soto, y la diputada morenista Eva Rodríguez.

En entrevista el diputado de Morena, Juan Manuel Molina, confirmó que esta denuncia "está sustentada en auditorías y fiscalización de cientos de movimientos que documentan el quebranto patrimonial, además de otras ilegalidades por las que en breve se presentarán otras denuncias en la FGE", anunció.

"Hay obras prioritarias que debieron hacerse en el gobierno de Kiko Vega pero solo se gastaron el dinero", dijo el legislador en referencia al presupuesto destinado a la construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali y la remodelación de los dos pisos superiores del Hospital General de la capital del Estado, con los que se habría estado en capacidad de atender sin problemas la epidemia del Covid-19.

En noviembre, el gobierno de Jaime Bonilla presentó una denuncia en contra de Vega de Lamadrid por peculado de mil 200 millones al realizarse transacciones con empresas inexistentes en el Servicio de Administración Tributaria o con domicilios falsos.

Además el 17 de marzo se presentó una denuncia contra Brenda Roacho de Vega, presidente del Patronato del DIF-Baja California, por fraude y peculado en acciones vinculadas al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Tijuana y a un fideicomiso a nombre de uno de sus hijos.