Castigan a interna en Neza-Bordo por difundir que le negaron cárcel domiciliaria

Vanessa Cabrera Vargas permanece incomunicada en una celda de castigo del penal Neza-Bordo, en represalia por hacer del conocimiento público que dos jueces rechazaron modificar la medida cautelar de prisión preventiva en un reclusorio por prisión preventiva domiciliaria, ante el riesgo que corre su vida en caso de contagiarse de Covid-19, pues padece asma bronquial crónica.

Después de que dio a conocer su caso, el pasado viernes, a un canal de televisión, un grupo de custodias fue a su celda, que comparte con otras cuatro reclusas; las pusieron en el piso boca abajo, les tiraron y rompieron sus pertenencias; buscaban teléfonos celulares, pero no encontraron nada.

Las celadoras las obligaron a desnudarse, las trasladaron al patio de la penitenciaria y les ordenaron hacer sentadillas como castigo ; eran alrededor de las 22 horas. Luego las regresaron a la celda.

Minutos después volvieron sólo por Vanessa y se la llevaron; a partir de ese momento la mantienen aislada e incomunicada, denunció en entrevista su abogado, Eduardo Olivares del Castillo.

Explicó que este lunes pudo comunicarse con ella, y le confirmó que personal del reclusorio le reclamó por hacer la llamada al canal de televisión La Octava y le advirtió que iba a estar castigada.

Vanessa le comentó que ha comenzado a presentar mareos y le duele la garganta, y pese a ello no ha recibido atención médica adecuada; sólo le dicen que use el inhalador cuando se siente mal o le recetan salbutamol.

Queja en Derechos Humanos

Olivares del Castillo señaló que, ante esta situación, el sábado presentó un amparo por la incomunicación, tortura y posible desaparición de Vanessa , y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El organismo le respondió ayer que apercibió a los directivos del reclusorio a no realizar actos violatorios de derechos humanos (expediente CODHEM/SP/416/2020).

Indicó que el actuario del juzgado noveno de distrito fue al centro de reclusión y constató que la mujer de 39 años se encuentra incomunicada en una celda de castigo en represalia por haber hecho una llamada telefónica. Vanessa, madre soltera, con dos hijos adolescentes, dedicada a vender ropa usada en tianguis, está recluida en el penal estatal Neza-Bordo desde hace un año y siete meses.

La acusaron del delito contra la salud en modalidad de producción , por el hallazgo de unas plantas de mariguana en una maceta de un área común ubicada frente a su casa, una vivienda de interés social, en el municipio de Chalco. Permanece en prisión preventiva oficiosa desde septiembre de 2018, a pesar de su estado de salud, ya que además de asma bronquial crónica, que le ocasiona dificultad respiratoria severa, padece miomatosis (tumores en la matriz) que le provocan constantes sangrados. De acuerdo con su defensor, Vanessa podría contar con el beneficio de prisión preventiva domiciliaria conforme a la ley penal.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.