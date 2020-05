Covid-19: en Querétaro sólo podrán viajar en autos dos personas

Querétaro. Como parte de las medidas extraordinarias de restricción ante la pandemia por Covid-19, en Querétaro sólo dos personas podrán viajar en vehículo particular y la policía estatal instalará puntos de revisión.

“Si una persona es sorprendida en un desplazamiento no esencial e innecesario, será conminada por la policía y se registrará su actuar en una plataforma; si reincide, podrá hacerse acreedora a las máximas sanciones administrativa”, anunció este sábado el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.

En un video en su red social de Twitter, el mandatario anunció 12 medidas que serán supervisadas por la policía estatal y de los municipios, así como por protección civil, al detectar que se presentaron casos de personas provenientes de entidades vecinas que tenían el virus, dos de ellas fallecieron “a pocas horas de haber llegado a la entidad”. Por eso advirtió: “quienes vienen de otros estados, deben asumir el mismo comportamiento responsable de quienes aquí vivimos”.

También mencionó que hay personas que “no lo están tomando en serio” y la movilidad se sigue incrementando, principalmente durante los fines de semana. Citó como ejemplo que cuatro hermanos fallecieron de la enfermedad Covid-19, cuyo contagio derivó de una reunión familiar. “Para quienes están aislados de forma voluntario, es frustrante e injusto que existan personas que no cumplan con su responsabilidad solidaria”, expresó.

Entre las medidas extraordinarias que serán emitidas en un Acuerdo por la Secretaría de Salud estatal y será publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga contempla que a partir de este sábado la policía estatal y de los municipios “podrá hacer uso de sus facultades de verificación de medidas sanitarias” al instalar puntos de verificación en la carretera federal 57 (México-Querétaro) y el libramiento a San Luis Potosí.

También podrán ser sancionadas las personas que no acaten las medidas sanitarias de aislamiento o cuarentena a sabiendas que están contagiadas; el uso del cubreboca será obligatorio en los espacios públicos; será limitado el traslado innecesario; el tránsito en vehículo particular se podrá realizar con un cupo máximo de dos adultos, excepto cuando menores requieran de cuidados; si una persona se desplaza para algo no esencial, será conminada y su actuar será registrado en una plataforma, si reincide será sancionada. En el taxi sólo podrán viajar el operador de la unidad y dos pasajeros como máximo en la parte posterior de la unidad.

Además, serán sancionados por la ley administrativa a quienes convoquen a reuniones privadas o públicas que contravengan la norma; serán las autoridades sanitarias las que realicen operativos en donde haya aglomeraciones para vigilar que se guarde la debida distancia y las medidas que anunció el mandatario estatal, además de existir el aumento de sanciones para quien agreda al personal de salud, y al que cometa violencia familiar.

El jueves pasado, diputados locales aprobaron 21 reformas al código penal local para aumentar las sanciones en diversos aspectos en donde se contemplan las relacionadas por desato a las medidas sanitarias y por discriminar al personal de salud.