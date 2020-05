Trabajadores de la salud protestan en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Unos 30 trabajadores de la salud protestaron este viernes afuera del hospital Gilberto Gómez Maza, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de exigir equipos, medicamentos e insumos para evitar contagios de Covid-19.

“Estamos pidiendo medicamentos, caretas, cubrebocas, goggles y en general equipo de trabajo para protegernos de Covid-19; es crítica la situación porque los compañeros tienen que comprar equipo”, dijo Karina Caballero Cordero, quien labora en el área administrativa del hospital.

“Lo más crítico es que no hay material para trabajar. Hay enfermeras que lloran; están desesperadas. ¿Cómo van a enfrentar la situación? ¿Cómo van a atender a un paciente con Covid-19 si no tiene la protección? Nadie quiere entrar”, agregó en entrevista.

“Estamos vulnerables, enojados y tristes por esta situación”, recalcó la mujer, mientras sus compañeros, hombres y mujeres, gritaban: “Zapata vive, la lucha sigue”.

Víctor Hugo Barahona Coello, sicólogo y tanatólogo del hospital, dijo que “existe temor entre el personal porque no hay equipo suficiente para su protección. Se dice que se distribuirá cuando esté la situación; se sabe que está la Clínica de cuidados respiratorios Covid-19, instalada en el Polyforum (en la capital), pero muchos no lo saben y vienen antes aquí al hospital y no se sabe en qué momento pueden venir con la enfermedad”.

Señaló que a veces al personal “le gana la duda y el miedo, aunque no paralizante, sino que nos pone en alerta. Solicitamos que nos den lo que se está pidiendo para el personal”.

Por otra parte, el secretario de Salud, Juan Manuel Cruz Castellanos, reportó este viernes, 15 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número de contagios se incrementó a 195 en Chiapas.

En conferencia de prensa en Tapachula, informó también que el número de fallecimientos subió a 9.