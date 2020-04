Con guitarra en mano, pide alcaldesa de Hermosillo cumplir confinamiento

Hermosillo, Son. Con canto y una guitarra en mano, Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, suplicó a los ciudadanos cumplir con el confinamiento obligatorio para evitar contagios de coronavirus; de lo contrario, advirtió que podría multarlos y hasta arrestarlos.

En redes sociales, la alcaldesa emanada de Morena publicó un video en el que aparecía cantando y semitocando una guitarra en la cocina de su casa, como un acto desesperado para pedirle a los hermosillenses que se queden en casa; ahí tarareó “Quédense en su casa, háganos caso y ayúdenos ya; quédense en su casa o los voy a multar; quédense en su casa por favor; quien no se quede en casa lo vamos a arrestar; si no se queda en casa luego no se queje si no hay hospitales suficientes para todos; ¡Arriba el talento de su alcaldesa!”, cantó.

De inmediato, el video -de un minuto- se viralizó.

La munícipe aseguró que durante esta cuarentena en sus tiempos libres aprendió a tocar la guitarra. “Esta cuarentena nos ha inspirado a todos y he aprendido a tocar guitarra, con mucho cariño para ustedes he compuesto esta canción”.

La ciudad de Hermosillo registra el 22 por ciento de los 288 casos de Covid-19 en Sonora, con 63 diagnósticos positivos y tres decesos. Por lo que fue activada la estrategia “Quédate en casa” para evitar la propagación del virus.

Desde el 14 de abril, el Ayuntamiento de Hermosillo estableció multas de hasta ocho mil 800 pesos para todo aquel que durante esta emergencia sanitaria transite sin justificación; asimismo, existen seis causas justificadas para salir del resguardo domiciliario y transitar en vía pública; a menos de que se trate de actividades esenciales, y se acordó reducir a una sola persona la circulación vehículos particulares.

Tan sólo en los dos primeros días de este operativo se aplicaron alrededor de 130 multas diarias, según informó la Policía de Tránsito Municipal. Sólo se podría circular para la adquisición de alimentos y medicamentos; asistencia a centros sanitarios o hospitales; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, únicamente si es actividad esencial; el retorno a casa; el cuidado a mayores o menores dependientes y el desplazamiento a instituciones bancarias.