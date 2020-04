De los infectados en Jalisco, 12% son del penal de Puente Grande

También el PAN de Jalisco emitió un comunicado este miércoles para alertar sobre la fabricación de cubrebocas por parte de los internos dePuente Grande, cuando es evidente que existe el brote señalado.

Alfonso Partida Caballero, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia y jefe del Departamento de Derecho Público de la UdeG, dijo que el gobernador Enrique Alfaro debería dejar salir a quienes están a punto de cumplir su condena o están encerrados por delitos menores, lo que bajaría la sobrepoblación al disminuir al menos 500 internos, a quienes se podría dar seguimiento domiciliario mediante la Unidad de Medidas Cautelares.

Desde el 30 de marzo se advirtió que Puente Grande es una bomba de tiempo por el tema del coronavirus, no sólo por los internos, sino por los empleados, los familiares de los reos y los empleados; ahí dentro no hay dónde esconderse del contagio , expuso Partida.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.