Sector maquilador de Sonora prevé recortar 45 mil empleos

Hermosillo, Son. Un recorte hasta de 45 mil trabajadores, de un total de 130 mil, calcula la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora, si se continúa con el cierre obligatorio temporal de empresas como medida de prevención ante la pandemia de Covid-19. Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index en Sonora, aseguró que ninguna compañía de ese sector puede mantenerse sin operar hasta finales de mayo, por lo que ya se prevé un recorte de al menos 15 mil empleos directos al sector y 30 mil indirectos.

En Sonora cerraron la industria una semana antes que todo el país, esa decisión apresurada nos ha generado pérdidas y presiones; es un error pensar que nosotros no controlaríamos los protocolos. Nuestro sector es prioritario, de esto se come en Sonora, y si no se le considera como tal, vamos a tomar decisiones que podrían dejar en quiebra al estado , aseguró Vázquez Falcón.

En tanto, Wendee Molina, presidenta del consejo directivo de la Asociación de Maquiladoras en la frontera de Sonora, llamó a las autoridades a permitirles un regreso gradual, a partir del 4 de mayo, que les permita activar la economía.

Esta propuesta, detalló, surge del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que instó a México a reactivar la industria por las afectaciones que padecen ante el cierre de plantas de manufactura.

En entrevista con La Jornada, Vázquez Falcón dijo esperar que las autoridades les permitan reanudar la producción en breve, con el fin de evitar más pérdida de recursos sin generar, que calculan en mil 50 millones de pesos, mientras en economía circular se han perdido 125 millones de dólares.

La paralización de labores, comentó el empresario, ha provocado decrecimiento de 16 por ciento en las ganancias de los corporativos extranjeros, situación por la que podrían emigrar a otros estados.